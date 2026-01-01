Installer Shoutrrr med ett klikk.
Åpen kildekode og selvhostet planlegger for sosiale medier for X, Bluesky og LinkedIn — skriv én gang og publiser overalt.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Shoutrrr
Shoutrrr er et planleggingsverktøy for sosiale medier med åpen kildekode, bygget som et selvhostet alternativ til Buffer, Typefully og Hootsuite. Det lar deg skrive et innlegg én gang og legge det i kø på tvers av X (Twitter), Bluesky og LinkedIn fra ett enkelt dashbord, med håndtering av tegnbegrensninger per nettverk, OAuth-baserte kontotilkoblinger og en innebygd arbeider som publiserer innlegg etter planen i bakgrunnen.
Selvhosting av Shoutrrr på din VPS holder utkast, planlagte køer og tilkoblede sosiale kontoer innenfor din egen infrastruktur — ingen pris per bruker, ingen innleggskvoter og ingen tredjeparts tilgang til din innholdsstrategi. Standard SQLite-konfigurasjonen kjører i en enkelt container, mens vedvarende volumer sikrer at opplastinger og data overlever redeployeringer.
Viktige funksjoner i Shoutrrr
Multinettverkspublisering
Skriv et innlegg én gang og publiser det til X, Bluesky og LinkedIn samtidig med tegnbegrensninger per plattform og forhåndsvisningsgjengivelse.
Bakgrunnsplanlegger
Innebygd køarbeider og cron-planlegger publiserer innleggene dine til den planlagte tiden uten å holde en nettleserfane åpen.
OAuth-kontokobling
Koble X og LinkedIn via OAuth 2.0 og Bluesky via app-passord — legitimasjon og tokens forblir i din egen distribusjon.
SQLite som standard
Leveres i en enkelt container med SQLite for lagring — ingen ekstern database eller cache å administrere, med valgfrie Postgres- og Redis-oppgraderinger.
Engasjementsmålinger
Innebygde målinger fanger opp innleggsytelse over tid slik at du kan sammenligne nettverk og forbedre strategien uten eksterne analyseverktøy.
Hvorfor kjøre Shoutrrr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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