Shoutrrr er et planleggingsverktøy for sosiale medier med åpen kildekode, bygget som et selvhostet alternativ til Buffer, Typefully og Hootsuite. Det lar deg skrive et innlegg én gang og legge det i kø på tvers av X (Twitter), Bluesky og LinkedIn fra ett enkelt dashbord, med håndtering av tegnbegrensninger per nettverk, OAuth-baserte kontotilkoblinger og en innebygd arbeider som publiserer innlegg etter planen i bakgrunnen.

Selvhosting av Shoutrrr på din VPS holder utkast, planlagte køer og tilkoblede sosiale kontoer innenfor din egen infrastruktur — ingen pris per bruker, ingen innleggskvoter og ingen tredjeparts tilgang til din innholdsstrategi. Standard SQLite-konfigurasjonen kjører i en enkelt container, mens vedvarende volumer sikrer at opplastinger og data overlever redeployeringer.