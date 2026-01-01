Slink er en selvhostet plattform for bildedeling bygget rundt personvern, eierskap og åpenhet. I motsetning til kommersielle bildeverter som skanner opplastinger for reklame, krever brede lisensrettigheter eller pålegger vilkårlige innholdspolicyer, sikrer Slink at du opprettholder full kontroll over ditt visuelle innhold — lagret lokalt på din egen server uten tredjeparts tilgang.

Å selvhoste Slink på din VPS betyr at bildene dine aldri forlater infrastrukturen din. Automatisk fjerning av EXIF-metadata fjerner GPS-koordinater, enhetsinformasjon og tidsstempler fra hver opplasting, og beskytter personvernet som standard. Med konfigurerbar komprimering, arbeidsflyter for brukergodkjenning og passordpolicyer, tilbyr Slink et profesjonelt miljø for bildedeling på dine egne premisser.