Installer Slink med ett klikk.
Personvernfokusert, selvhostet bildedelingsplattform med automatisk fjerning av EXIF-data og konfigurerbar komprimering.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Slink
Slink er en selvhostet plattform for bildedeling bygget rundt personvern, eierskap og åpenhet. I motsetning til kommersielle bildeverter som skanner opplastinger for reklame, krever brede lisensrettigheter eller pålegger vilkårlige innholdspolicyer, sikrer Slink at du opprettholder full kontroll over ditt visuelle innhold — lagret lokalt på din egen server uten tredjeparts tilgang.
Å selvhoste Slink på din VPS betyr at bildene dine aldri forlater infrastrukturen din. Automatisk fjerning av EXIF-metadata fjerner GPS-koordinater, enhetsinformasjon og tidsstempler fra hver opplasting, og beskytter personvernet som standard. Med konfigurerbar komprimering, arbeidsflyter for brukergodkjenning og passordpolicyer, tilbyr Slink et profesjonelt miljø for bildedeling på dine egne premisser.
Viktige funksjoner i Slink
Fjerning av EXIF-metadata
Fjerner automatisk GPS-koordinater, enhetsinformasjon og tidsstempler fra hvert opplastede bilde for å beskytte personvernet som standard.
Konfigurerbar komprimering
Angi komprimeringskvalitet og grenser for opplastingsstørrelse for å balansere bildekvalitet med lagringseffektivitet for ditt spesifikke bruksområde.
Brukeradministrasjon
Valgfrie godkjenningsarbeidsflyter og konfigurerbare retningslinjer for passordstyrke lar deg kontrollere hvem som kan laste opp og dele bilder.
Lokal lagring
Alle bilder lagres direkte på din VPS — ingen skybøtter, ingen tredjeparts CDN-er, ingen eksterne avhengigheter for innholdet ditt.
Unike delbare URL-er
Hver opplasting får en unik URL for enkel deling, som gir mottakere direkte tilgang uten å kreve kontoer eller appinstallasjoner.
Hvorfor kjøre Slink på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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