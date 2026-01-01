MicroRealEstate er en åpen kildekode-applikasjon for eiendomsforvaltning, bygget spesifikt for uavhengige utleiere og små eiendomsteam. Den konsoliderer leietakerregister, leiekontrakter, husleiesporing og dokumentgenerering i ett enkelt selvhostet arbeidsområde, og fjerner enhetsbaserte avgifter og kompromisser knyttet til datadeling som finnes i kommersiell eiendomsforvaltning SaaS.

Selvhosting av MicroRealEstate på din egen VPS holder sensitiv leietakerinformasjon, leieavtaler og betalingshistorikk under din fulle kontroll. Mikrotjenestearkitekturen skiller tydelig ut utleierportalen, leietakerportalen, dokumentgeneratoren og e-posttjenesten, noe som gjør det enkelt å administrere utleie i enhver skala uten tilbakevendende programvarekostnader.