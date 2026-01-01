Installer MicroRealEstate med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode-basert utleieadministrasjon for utleiere: leieavtaler, husleier, leietakere og dokumentlagring på én selvhostet plattform.
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Hva du kan bygge med MicroRealEstate
MicroRealEstate er en åpen kildekode-applikasjon for eiendomsforvaltning, bygget spesifikt for uavhengige utleiere og små eiendomsteam. Den konsoliderer leietakerregister, leiekontrakter, husleiesporing og dokumentgenerering i ett enkelt selvhostet arbeidsområde, og fjerner enhetsbaserte avgifter og kompromisser knyttet til datadeling som finnes i kommersiell eiendomsforvaltning SaaS.
Selvhosting av MicroRealEstate på din egen VPS holder sensitiv leietakerinformasjon, leieavtaler og betalingshistorikk under din fulle kontroll. Mikrotjenestearkitekturen skiller tydelig ut utleierportalen, leietakerportalen, dokumentgeneratoren og e-posttjenesten, noe som gjør det enkelt å administrere utleie i enhver skala uten tilbakevendende programvarekostnader.
Viktige funksjoner i MicroRealEstate
Leieadministrasjon
Generer leiekontrakter fra tilpassbare maler og lagre hver kontrakt, endring og dokument knyttet til hvert leieforhold på ett sted.
Husleiebetalingsoversikt
Registrer innbetalinger og overvåk forfalte saldoer for hver enhet, med automatisert varsling og kvitteringsgenerering for leietakere.
Leietakerportal
Dedikert leietakerrettet grensesnitt lar leietakere gjennomgå leieavtalen sin, se betalingshistorikk og laste ned kvitteringer uten å kontakte utleier.
Egendefinerte dokumenter
Skriv meldinger, brev og kunngjøringer fra gjenbrukbare maler slik at kommunikasjonen med leietakere forblir konsekvent og profesjonell.
Teamsamarbeid
Inviter samarbeidspartnere til å dele arbeidsmengden for eiendomsforvaltning, noe som gjør plattformen egnet for både uavhengige utleiere og eiendomsselskaper.
E-postvarsler
Koble til SMTP, Mailgun eller Gmail for å sende kvitteringer, massevarsler og leietakerinvitasjoner direkte fra applikasjonen.
Hvorfor kjøre MicroRealEstate på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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