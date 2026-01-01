Homebox er et inventar- og organisasjonssystem bygget spesifikt for hjemmebrukere som ønsker å skape struktur i sine personlige eiendeler. Det lar deg katalogisere gjenstander med bilder, egendefinerte felt og stedstagger, samt spore garantier, kjøpsdatoer og verdier for forsikringsdokumentasjon. QR-kode-merking gjør det enkelt å identifisere og lokalisere gjenstander på tvers av rom eller lagringsplasser.

Å selv-hoste Homebox på din VPS holder sensitive inventardata — inkludert detaljer om verdifulle eiendeler og kjøpshistorikk — helt privat, uten abonnementsavgifter, ingen lagringsbegrensninger og ingen risiko for at en tredjepartstjeneste avbryter datatilgangen din.