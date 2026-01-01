Installer Homebox med ett klikk.
Selvhostet hjemmeinventarsystem for sporing, organisering og administrasjon av dine personlige eiendeler med fullt personvern.
Velg en VPS-plan for Homebox
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Homebox
Homebox er et inventar- og organisasjonssystem bygget spesifikt for hjemmebrukere som ønsker å skape struktur i sine personlige eiendeler. Det lar deg katalogisere gjenstander med bilder, egendefinerte felt og stedstagger, samt spore garantier, kjøpsdatoer og verdier for forsikringsdokumentasjon. QR-kode-merking gjør det enkelt å identifisere og lokalisere gjenstander på tvers av rom eller lagringsplasser.
Å selv-hoste Homebox på din VPS holder sensitive inventardata — inkludert detaljer om verdifulle eiendeler og kjøpshistorikk — helt privat, uten abonnementsavgifter, ingen lagringsbegrensninger og ingen risiko for at en tredjepartstjeneste avbryter datatilgangen din.
Viktige funksjoner i Homebox
QR-kodemerking
Generer og skann QR-koder for rask identifisering av gjenstander, og reduser søketiden på tvers av store samlinger og lagringsplasser.
Garantisporing
Registrer kjøpsdatoer, garantier og kvitteringer med utløpsvarsler slik at du aldri går glipp av en kravfrist.
Stedsbasert organisasjon
Tildel gjenstander til spesifikke rom eller lagringsområder og søk etter sted for å finne alt umiddelbart.
Verdi- og forsikringssporing
Loggfør vareverdier og generer rapporter for hjemmeforsikringsdokumentasjon og nettoformueberegning.
Flerbrukerhusholdninger
Del inventaret ditt med familiemedlemmer, tildel tilganger for å samarbeide om å administrere husholdningens eiendeler.
Hvorfor kjøre Homebox på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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