Installer Kestra med ett klikk.
En åpen kildekode-plattform for orkestrering av arbeidsflyter som lar deg bygge, planlegge og overvåke datastrømmer og automatiserte arbeidsflyter med en visuell redigerer.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Kestra
Kestra er en åpen kildekode, hendelsesdrevet plattform for arbeidsflytorkestrering bygget for ingeniører som trenger å planlegge, kjøre og overvåke komplekse pipelines uten å skrive standardisert infrastrukturkode. Den kombinerer en deklarativ YAML-basert arbeidsflytdefinisjon med en visuell redigerer i sanntid, levende topologigraf og avspilling av utførelse – noe som gjør den tilgjengelig for nybegynnere og kraftig nok for store datateknikkteam.
Selv-hosting av Kestra på din VPS gir deg ubegrensede arbeidsflyter, full datasuverenitet og muligheten til å koble til enhver intern tjeneste eller database uten å eksponere legitimasjon til en SaaS-leverandør. Det innebygde plugin-biblioteket dekker over 400 integrasjoner som standard.
Viktige funksjoner i Kestra
Visuell arbeidsflytredigerer
Bygg og rediger arbeidsflyter i en nettleserbasert topologivisning som gjengis direkte mens du skriver YAML — ingen separat diagramverktøy er nødvendig.
Hendelsesdrevne utløsere
Utløs arbeidsflyter basert på tidsplaner, webhooks, når filer ankommer, hendelser i meldingskø eller databaseendringer med innebygde utløsertyper.
400+ programtillegg
Koble til AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP APIs og dusinvis av databaser uten å skrive koblingskode.
Kjøringsgjenspill
Kjør en tidligere kjøring på nytt fra hvilken som helst oppgave, inspiser inndata og utdata ved hvert trinn, og feilsøk feil uten å starte hele pipelinen på nytt.
Parallell oppgaveutførelse
Kjør oppgavegrupper parallelt eller sekvensielt innenfor samme arbeidsflyt for å maksimere gjennomstrømning og minimere forsinkelse i ende-til-ende-pipelinen.
Hvorfor kjøre Kestra på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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