Kestra er en åpen kildekode, hendelsesdrevet plattform for arbeidsflytorkestrering bygget for ingeniører som trenger å planlegge, kjøre og overvåke komplekse pipelines uten å skrive standardisert infrastrukturkode. Den kombinerer en deklarativ YAML-basert arbeidsflytdefinisjon med en visuell redigerer i sanntid, levende topologigraf og avspilling av utførelse – noe som gjør den tilgjengelig for nybegynnere og kraftig nok for store datateknikkteam.

Selv-hosting av Kestra på din VPS gir deg ubegrensede arbeidsflyter, full datasuverenitet og muligheten til å koble til enhver intern tjeneste eller database uten å eksponere legitimasjon til en SaaS-leverandør. Det innebygde plugin-biblioteket dekker over 400 integrasjoner som standard.