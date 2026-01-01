Installer Tiny File Manager med ett-klikks installasjon.
Lettvektig enkeltfils PHP nettfilbehandler for opplasting, nedlasting og organisering av serverfiler fra hvilken som helst nettleser.
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Hva du kan bygge med Tiny File Manager
Tiny File Manager er en kompakt filbehandler med åpen kildekode som kjører utelukkende som en enkelt PHP-fil, og gir deg et fullverdig nettleserbasert grensesnitt for å administrere filer på serveren din uten SSH- eller FTP-klienter. Den støtter opplasting og nedlasting av filer, kopiering, flytting, omdøping, sletting, opprettelse av arkiver og en innebygd tekstredigerer — alt tilgjengelig via et rent, responsivt nettgrensesnitt.
Å hoste Tiny File Manager selv på din VPS holder filene dine under din kontroll og lar deg gi rollebasert tilgang til teammedlemmer med forskjellige tillatelsesnivåer. Det minimale fotavtrykket betyr at den kjører sammen med dine eksisterende applikasjoner uten å legge til merkbart ressursforbruk.
Viktige funksjoner i Tiny File Manager
Fullstendige filoperasjoner
Last opp, last ned, kopier, flytt, gi nytt navn til og slett filer og mapper direkte fra nettleseren uten å kreve SSH- eller FTP-tilgang.
Flerbrukertilgang
Definer flere brukerkontoer med individuelle passord og tilgangsnivåer, inkludert skrivebeskyttede roller for begrenset tilgang.
Innebygd tekstredigerer
Rediger konfigurasjonsfiler, skript og kode direkte i nettleseren med støtte for syntaksutheving, uten behov for et separat redigeringsprogram.
Arkivstøtte
Opprett ZIP-arkiver og pakk ut komprimerte filer via webgrensesnittet, noe som forenkler masseoverføringer og sikkerhetskopier uten kommandolinjeverktøy.
Filsøk
Søk på tvers av kataloger etter filnavn eller innhold for raskt å finne filer uten å navigere mappestrukturer manuelt.
Hvorfor kjøre Tiny File Manager på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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