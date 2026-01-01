Opptil 69 % rabatt for Tiny File Manager

Installer Tiny File Manager med ett-klikks installasjon.

Lettvektig enkeltfils PHP nettfilbehandler for opplasting, nedlasting og organisering av serverfiler fra hvilken som helst nettleser.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Tiny File Manager med ett-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for Tiny File Manager

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Tiny File Manager

Tiny File Manager er en kompakt filbehandler med åpen kildekode som kjører utelukkende som en enkelt PHP-fil, og gir deg et fullverdig nettleserbasert grensesnitt for å administrere filer på serveren din uten SSH- eller FTP-klienter. Den støtter opplasting og nedlasting av filer, kopiering, flytting, omdøping, sletting, opprettelse av arkiver og en innebygd tekstredigerer — alt tilgjengelig via et rent, responsivt nettgrensesnitt.

Å hoste Tiny File Manager selv på din VPS holder filene dine under din kontroll og lar deg gi rollebasert tilgang til teammedlemmer med forskjellige tillatelsesnivåer. Det minimale fotavtrykket betyr at den kjører sammen med dine eksisterende applikasjoner uten å legge til merkbart ressursforbruk.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Tiny File Manager

Fullstendige filoperasjoner

Last opp, last ned, kopier, flytt, gi nytt navn til og slett filer og mapper direkte fra nettleseren uten å kreve SSH- eller FTP-tilgang.

Flerbrukertilgang

Definer flere brukerkontoer med individuelle passord og tilgangsnivåer, inkludert skrivebeskyttede roller for begrenset tilgang.

Innebygd tekstredigerer

Rediger konfigurasjonsfiler, skript og kode direkte i nettleseren med støtte for syntaksutheving, uten behov for et separat redigeringsprogram.

Arkivstøtte

Opprett ZIP-arkiver og pakk ut komprimerte filer via webgrensesnittet, noe som forenkler masseoverføringer og sikkerhetskopier uten kommandolinjeverktøy.

Filsøk

Søk på tvers av kataloger etter filnavn eller innhold for raskt å finne filer uten å navigere mappestrukturer manuelt.

Hvorfor kjøre Tiny File Manager på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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