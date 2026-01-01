Tiny File Manager er en kompakt filbehandler med åpen kildekode som kjører utelukkende som en enkelt PHP-fil, og gir deg et fullverdig nettleserbasert grensesnitt for å administrere filer på serveren din uten SSH- eller FTP-klienter. Den støtter opplasting og nedlasting av filer, kopiering, flytting, omdøping, sletting, opprettelse av arkiver og en innebygd tekstredigerer — alt tilgjengelig via et rent, responsivt nettgrensesnitt.

Å hoste Tiny File Manager selv på din VPS holder filene dine under din kontroll og lar deg gi rollebasert tilgang til teammedlemmer med forskjellige tillatelsesnivåer. Det minimale fotavtrykket betyr at den kjører sammen med dine eksisterende applikasjoner uten å legge til merkbart ressursforbruk.