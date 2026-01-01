Installer Paymenter med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for fakturering og abonnementsadministrasjon, bygget for hostingselskaper, med integrasjoner for Stripe, PayPal og automatisk provisjonering.
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Hva du kan bygge med Paymenter
Paymenter er en åpen kildekode-faktureringsplattform bygget spesifikt for hostingselskaper og tjenesteleverandører som trenger profesjonell abonnementsadministrasjon uten transaksjonsgebyrer eller proprietære lisenskostnader. Den håndterer hele kundens livssyklus — fra tjenesteleveranse til fakturagenerering og betalingsinnkreving — med native integrasjoner for Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk og DirectAdmin. Bygget på Laravel med et rent admin-dashbord, gir Paymenter hostingselskaper fleksibiliteten til å tilpasse alle aspekter av faktureringsopplevelsen.
Selv-hosting av Paymenter på din VPS betyr ingen transaksjonsgebyrer, ingen kundebegrensninger og full kontroll over plattformen. MariaDB og Redis kjører lokalt for raske utsjekkingsopplevelser og responsive admin-operasjoner, mens MIT-lisensen lar deg modifisere og utvide plattformen for å matche din eksakte forretningsmodell.
Viktige funksjoner i Paymenter
Abonnementsadministrasjon
Håndter gjentakende fakturering med fleksible sykluser, automatiske fornyelsespåminnelser og proratering, slik at kundene alltid faktureres nøyaktig for tjenestene de bruker.
Automatisk klargjøring
Nye tjenestebestillinger klargjør automatisk ressurser via Pterodactyl-, cPanel-, Plesk- eller DirectAdmin-integrasjoner, noe som eliminerer manuelt oppsett mellom betaling og levering.
Flere betalingsløsninger
Godta betalinger via Stripe, PayPal og Mollie som standard, og gi kundene de betalingsalternativene de foretrekker, uten behov for tilpasset integrasjonsarbeid.
Kundeselvbetjeningsportal
Kunder administrerer sine egne tjenester, fakturaer og kontodetaljer via en merkevareportal, noe som reduserer antall støttehenvendelser for rutinemessige fakturaspørsmål.
Utvidbart pluginsystem
Legg til tilpassede integrasjoner, betalingsløsninger og provisjoneringsmoduler via plugin-arkitekturen uten å endre kjerneplattformkoden.
Hvorfor kjøre Paymenter på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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