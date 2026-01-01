Paymenter er en åpen kildekode-faktureringsplattform bygget spesifikt for hostingselskaper og tjenesteleverandører som trenger profesjonell abonnementsadministrasjon uten transaksjonsgebyrer eller proprietære lisenskostnader. Den håndterer hele kundens livssyklus — fra tjenesteleveranse til fakturagenerering og betalingsinnkreving — med native integrasjoner for Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk og DirectAdmin. Bygget på Laravel med et rent admin-dashbord, gir Paymenter hostingselskaper fleksibiliteten til å tilpasse alle aspekter av faktureringsopplevelsen.

Selv-hosting av Paymenter på din VPS betyr ingen transaksjonsgebyrer, ingen kundebegrensninger og full kontroll over plattformen. MariaDB og Redis kjører lokalt for raske utsjekkingsopplevelser og responsive admin-operasjoner, mens MIT-lisensen lar deg modifisere og utvide plattformen for å matche din eksakte forretningsmodell.