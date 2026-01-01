Glance er et Go-basert, selvhostet dashbord som sentraliserer dine viktige informasjonsstrømmer til én enkelt, tilpassbar side. Det støtter en bred samling av widgeter — RSS-feeder, værmeldinger, Hacker News, Reddit, YouTube-kanaler, serverstatistikk, Docker-containerstatus og mer — alt oppdateres i sanntid med et minimalt ressursforbruk.

Å hoste Glance på din VPS holder dine personlige datastrømmer private og tillater integrasjon med interne API-er og tjenester som ikke er tilgjengelige for skybaserte alternativer. En standardkonfigurasjon opprettes automatisk ved første oppstart slik at du kan få tilgang til et fungerende dashbord umiddelbart etter utrulling.