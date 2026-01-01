Installer NocoBase med ett klikk.
Utvidbar åpen kildekode no-code-plattform for å bygge interne verktøy og forretningsapplikasjoner med en plugin-basert arkitektur.
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Hva du kan bygge med NocoBase
NocoBase er en skalerbarhetsfokusert åpen kildekode no-code/low-code-plattform som kombinerer et visuelt grensesnitt med en plugin-basert arkitektur slik at både borgerutviklere og ingeniører kan samarbeide effektivt. Dens datamodelleringsmotor, dra-og-slipp UI-bygger og verktøy for automatisering av arbeidsflyt dekker alt fra enkle CRUD-apper til komplekse forretningsapplikasjoner for flere leietakere.
Selvhosting av NocoBase på din VPS fjerner pris per bruker, holder sensitive forretningsdata på din egen infrastruktur, og gir utviklingsteam friheten til å installere tilpassede plugins og integrere med interne systemer uten leverandørbegrensninger.
Viktige funksjoner i NocoBase
Visuell datamodellering
Definer tabeller, felt og komplekse relasjoner gjennom et visuelt grensesnitt, med støtte for alle vanlige felttyper inkludert vedlegg, formler og oppslag.
Dra-og-slipp UI-bygger
Design responsive applikasjonsgrensesnitt ved å arrangere blokker og komponenter på et lerret, uten at det kreves front-end-kode for standardoppsett.
Plugin-basert arkitektur
Utvid plattformen med fellesskaps- eller tilpassede plugins for nye felttyper, handlinger og integrasjoner uten å endre kjerneapplikasjonen.
Automatisering av arbeidsflyt
Bygg betingede forretningsprosesser og godkjenningsflyter visuelt, som utløser handlinger ved dataendringer uten å skrive backend-logikk fra bunnen av.
Rollebaserte tillatelser
Kontroller tilgang til data og UI-elementer på rollenivå, som støtter multi-tenancy og isolasjon på avdelingsnivå innenfor en enkelt installasjon.
Autogenererte API-er
Hver datamodell eksponerer automatisk REST API-endepunkter, som muliggjør integrasjon med eksterne systemer og tilpassede front-ends uten ekstra utvikling.
Hvorfor kjøre NocoBase på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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