NocoBase er en skalerbarhetsfokusert åpen kildekode no-code/low-code-plattform som kombinerer et visuelt grensesnitt med en plugin-basert arkitektur slik at både borgerutviklere og ingeniører kan samarbeide effektivt. Dens datamodelleringsmotor, dra-og-slipp UI-bygger og verktøy for automatisering av arbeidsflyt dekker alt fra enkle CRUD-apper til komplekse forretningsapplikasjoner for flere leietakere.

Selvhosting av NocoBase på din VPS fjerner pris per bruker, holder sensitive forretningsdata på din egen infrastruktur, og gir utviklingsteam friheten til å installere tilpassede plugins og integrere med interne systemer uten leverandørbegrensninger.