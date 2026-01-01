Opptil 69 % rabatt for NocoBase

Installer NocoBase med ett klikk.

Utvidbar åpen kildekode no-code-plattform for å bygge interne verktøy og forretningsapplikasjoner med en plugin-basert arkitektur.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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Installer NocoBase med ett klikk.

Velg en VPS-plan for NocoBase

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med NocoBase

NocoBase er en skalerbarhetsfokusert åpen kildekode no-code/low-code-plattform som kombinerer et visuelt grensesnitt med en plugin-basert arkitektur slik at både borgerutviklere og ingeniører kan samarbeide effektivt. Dens datamodelleringsmotor, dra-og-slipp UI-bygger og verktøy for automatisering av arbeidsflyt dekker alt fra enkle CRUD-apper til komplekse forretningsapplikasjoner for flere leietakere.

Selvhosting av NocoBase på din VPS fjerner pris per bruker, holder sensitive forretningsdata på din egen infrastruktur, og gir utviklingsteam friheten til å installere tilpassede plugins og integrere med interne systemer uten leverandørbegrensninger.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i NocoBase

Visuell datamodellering

Definer tabeller, felt og komplekse relasjoner gjennom et visuelt grensesnitt, med støtte for alle vanlige felttyper inkludert vedlegg, formler og oppslag.

Dra-og-slipp UI-bygger

Design responsive applikasjonsgrensesnitt ved å arrangere blokker og komponenter på et lerret, uten at det kreves front-end-kode for standardoppsett.

Plugin-basert arkitektur

Utvid plattformen med fellesskaps- eller tilpassede plugins for nye felttyper, handlinger og integrasjoner uten å endre kjerneapplikasjonen.

Automatisering av arbeidsflyt

Bygg betingede forretningsprosesser og godkjenningsflyter visuelt, som utløser handlinger ved dataendringer uten å skrive backend-logikk fra bunnen av.

Rollebaserte tillatelser

Kontroller tilgang til data og UI-elementer på rollenivå, som støtter multi-tenancy og isolasjon på avdelingsnivå innenfor en enkelt installasjon.

Autogenererte API-er

Hver datamodell eksponerer automatisk REST API-endepunkter, som muliggjør integrasjon med eksterne systemer og tilpassede front-ends uten ekstra utvikling.

Hvorfor kjøre NocoBase på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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