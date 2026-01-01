Installer Odoo med ett klikk.
Åpen kildekode ERP- og CRM-pakke som dekker salg, regnskap, lager, e-handel og mer i én integrert plattform.
Velg en VPS-plan for Odoo
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Odoo
Odoo er en omfattende åpen kildekode forretningsstyringspakke brukt av over 10 millioner brukere i 120 land. Den modulære designen lar deg starte med appene du trenger – CRM, regnskap, lagerstyring, e-handel eller prosjektstyring – og utvide etter hvert som virksomheten din vokser, alt fra ett enkelt, enhetlig grensesnitt.
Selvhosting av Odoo på din VPS eliminerer abonnementskostnader per bruker, holder alle forretningsdataene dine under din kontroll, og gir deg friheten til å installere tilpassede moduler og integrasjoner uten begrensninger. Denne malen inkluderer PostgreSQL for pålitelig datalagring.
Viktige funksjoner i Odoo
Integrert CRM og Salg
Spor potensielle kunder, administrer salgsprosesser og automatiser oppfølginger i et CRM som kobles direkte til fakturering og varelager.
Innebygd e-handel
Lanser en nettbutikk med en dra-og-slipp nettsidebygger, produktkatalog og integrasjoner for betalingsløsninger.
Regnskap og Fakturering
Håndter fakturering i flere valutaer, skatteetterlevelse og bankavstemming uten et separat regnskapsverktøy.
Varelager & Produksjon
Administrer lagerbeholdning på tvers av flere varehus, kjør MRP-arbeidsflyter, og spor produksjon med støtte for strekkodeskanning.
Modulær appbutikk
Velg blant over 30 000 tredjepartsmoduler for å utvide Odoo med bransjespesifikke arbeidsflyter og integrasjoner.
Hvorfor kjøre Odoo på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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