Opptil 69 % rabatt for Odoo

Installer Odoo med ett klikk.

Åpen kildekode ERP- og CRM-pakke som dekker salg, regnskap, lager, e-handel og mer i én integrert plattform.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr93,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Odoo med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Odoo

Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Odoo

Odoo er en omfattende åpen kildekode forretningsstyringspakke brukt av over 10 millioner brukere i 120 land. Den modulære designen lar deg starte med appene du trenger – CRM, regnskap, lagerstyring, e-handel eller prosjektstyring – og utvide etter hvert som virksomheten din vokser, alt fra ett enkelt, enhetlig grensesnitt.

Selvhosting av Odoo på din VPS eliminerer abonnementskostnader per bruker, holder alle forretningsdataene dine under din kontroll, og gir deg friheten til å installere tilpassede moduler og integrasjoner uten begrensninger. Denne malen inkluderer PostgreSQL for pålitelig datalagring.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Odoo

Integrert CRM og Salg

Spor potensielle kunder, administrer salgsprosesser og automatiser oppfølginger i et CRM som kobles direkte til fakturering og varelager.

Innebygd e-handel

Lanser en nettbutikk med en dra-og-slipp nettsidebygger, produktkatalog og integrasjoner for betalingsløsninger.

Regnskap og Fakturering

Håndter fakturering i flere valutaer, skatteetterlevelse og bankavstemming uten et separat regnskapsverktøy.

Varelager & Produksjon

Administrer lagerbeholdning på tvers av flere varehus, kjør MRP-arbeidsflyter, og spor produksjon med støtte for strekkodeskanning.

Modulær appbutikk

Velg blant over 30 000 tredjepartsmoduler for å utvide Odoo med bransjespesifikke arbeidsflyter og integrasjoner.

Hvorfor kjøre Odoo på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
Kom i gang
Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

Prøv det risikofritt med vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Se vår refusjonspolicy for mer informasjon.

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