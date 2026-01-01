Odoo er en omfattende åpen kildekode forretningsstyringspakke brukt av over 10 millioner brukere i 120 land. Den modulære designen lar deg starte med appene du trenger – CRM, regnskap, lagerstyring, e-handel eller prosjektstyring – og utvide etter hvert som virksomheten din vokser, alt fra ett enkelt, enhetlig grensesnitt.

Selvhosting av Odoo på din VPS eliminerer abonnementskostnader per bruker, holder alle forretningsdataene dine under din kontroll, og gir deg friheten til å installere tilpassede moduler og integrasjoner uten begrensninger. Denne malen inkluderer PostgreSQL for pålitelig datalagring.