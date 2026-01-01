Opptil 69 % rabatt for Piwigo

Installer Piwigo med ett klikk.

Veletablert fotogalleriplattform med åpen kildekode, med hundrevis av tilleggsprogrammer, detaljerte delingskontroller og arbeidsflyter for masseimport for seriøse arkiver.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Piwigo med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Piwigo

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Piwigo

Piwigo er en av de lengstlevende åpen kildekode-fotogalleri-applikasjonene, bygget spesifikt for å administrere store fotosamlinger. I motsetning til lette galleriskript, håndterer Piwigo arkiver med hundretusenvis av bilder med EXIF/IPTC-indeksering, albumhierarkier på flere nivåer, konfigurerbare miniatyrbildestørrelser, detaljerte tillatelser per album, og et plugin-økosystem med over 200 fellesskapsutvidelser som dekker alt fra ansiktsgjenkjenning til tilpassede temaer.

Selvhosting av Piwigo på din VPS beholder originaler i full oppløsning, lokasjonsdata og visningsstatistikk på infrastruktur du kontrollerer, i stedet for å overlate det til en foto-SaaS. PHP- og MySQL-stacken er bunnsolid, kjører på minimale ressurser, og produserer gallerier som har vært online i to tiår – noe som gjør Piwigo til et populært valg for klubber, museer, fotografer og familier som ønsker at fotoarkivet deres skal overleve enhver spesifikk skyleverandør.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Piwigo

Massiv bibliotekskalering

Designet fra dag én for å håndtere arkiver med hundretusenvis av bilder med rask navigering, søk og paginering — ikke bare gallerier i hobbystørrelse.

Flernivåalbum

Organiser bilder i nestede album og virtuelle album (ett bilde kan vises flere steder) med tillatelser per album for detaljert deling.

EXIF- og IPTC-indeksering

Automatisk uthenting av kamera-, objektiv- og IPTC-metadata gjør bilder søkbare etter kamerahus, brennvidde, sted eller en hvilken som helst egendefinert tagg.

200+ plugins

Katalog over utvidelser fra et aktivt fellesskap omfatter ansiktsgjenkjenning, vannmerking, temaer for lysbildeserier, opplastere for mobil, sosial deling og mer.

Finmasket deling

Offentlig, privat, passordbeskyttet og gruppebegrenset albumtilgang med nedlastingstillatelser per bilde og fjerning av EXIF-data for delte album.

Masseimportverktøy

Arbeidsflyter for serverside- og FTP/SFTP-synkronisering gjør det enkelt å laste opp tusenvis av bilder samtidig i stedet for å klikke seg gjennom individuelle opplastinger.

Hvorfor kjøre Piwigo på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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