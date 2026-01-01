Installer Piwigo med ett klikk.
Veletablert fotogalleriplattform med åpen kildekode, med hundrevis av tilleggsprogrammer, detaljerte delingskontroller og arbeidsflyter for masseimport for seriøse arkiver.
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Hva du kan bygge med Piwigo
Piwigo er en av de lengstlevende åpen kildekode-fotogalleri-applikasjonene, bygget spesifikt for å administrere store fotosamlinger. I motsetning til lette galleriskript, håndterer Piwigo arkiver med hundretusenvis av bilder med EXIF/IPTC-indeksering, albumhierarkier på flere nivåer, konfigurerbare miniatyrbildestørrelser, detaljerte tillatelser per album, og et plugin-økosystem med over 200 fellesskapsutvidelser som dekker alt fra ansiktsgjenkjenning til tilpassede temaer.
Selvhosting av Piwigo på din VPS beholder originaler i full oppløsning, lokasjonsdata og visningsstatistikk på infrastruktur du kontrollerer, i stedet for å overlate det til en foto-SaaS. PHP- og MySQL-stacken er bunnsolid, kjører på minimale ressurser, og produserer gallerier som har vært online i to tiår – noe som gjør Piwigo til et populært valg for klubber, museer, fotografer og familier som ønsker at fotoarkivet deres skal overleve enhver spesifikk skyleverandør.
Viktige funksjoner i Piwigo
Massiv bibliotekskalering
Designet fra dag én for å håndtere arkiver med hundretusenvis av bilder med rask navigering, søk og paginering — ikke bare gallerier i hobbystørrelse.
Flernivåalbum
Organiser bilder i nestede album og virtuelle album (ett bilde kan vises flere steder) med tillatelser per album for detaljert deling.
EXIF- og IPTC-indeksering
Automatisk uthenting av kamera-, objektiv- og IPTC-metadata gjør bilder søkbare etter kamerahus, brennvidde, sted eller en hvilken som helst egendefinert tagg.
200+ plugins
Katalog over utvidelser fra et aktivt fellesskap omfatter ansiktsgjenkjenning, vannmerking, temaer for lysbildeserier, opplastere for mobil, sosial deling og mer.
Finmasket deling
Offentlig, privat, passordbeskyttet og gruppebegrenset albumtilgang med nedlastingstillatelser per bilde og fjerning av EXIF-data for delte album.
Masseimportverktøy
Arbeidsflyter for serverside- og FTP/SFTP-synkronisering gjør det enkelt å laste opp tusenvis av bilder samtidig i stedet for å klikke seg gjennom individuelle opplastinger.
Hvorfor kjøre Piwigo på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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