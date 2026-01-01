Piwigo er en av de lengstlevende åpen kildekode-fotogalleri-applikasjonene, bygget spesifikt for å administrere store fotosamlinger. I motsetning til lette galleriskript, håndterer Piwigo arkiver med hundretusenvis av bilder med EXIF/IPTC-indeksering, albumhierarkier på flere nivåer, konfigurerbare miniatyrbildestørrelser, detaljerte tillatelser per album, og et plugin-økosystem med over 200 fellesskapsutvidelser som dekker alt fra ansiktsgjenkjenning til tilpassede temaer.

Selvhosting av Piwigo på din VPS beholder originaler i full oppløsning, lokasjonsdata og visningsstatistikk på infrastruktur du kontrollerer, i stedet for å overlate det til en foto-SaaS. PHP- og MySQL-stacken er bunnsolid, kjører på minimale ressurser, og produserer gallerier som har vært online i to tiår – noe som gjør Piwigo til et populært valg for klubber, museer, fotografer og familier som ønsker at fotoarkivet deres skal overleve enhver spesifikk skyleverandør.