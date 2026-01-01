Errbit er en feilsporer med åpen kildekode, bygget for å være en direkte erstatning for Airbrake API. Enhver Airbrake-kompatibel varsler – inkludert den offisielle gem-en for Ruby og Rails, airbrake-js for nettleseren og Node, og fellesskapsbiblioteker for Python, PHP og mer – kan peke mot din Errbit-instans i stedet for et SaaS-endepunkt og umiddelbart begynne å strømme unntak, stack-spor og forespørselskontekst inn i et enhetlig dashbord.

Selv-hosting av Errbit på en VPS holder fullstendige stack-spor, brukerdetaljer og parameter-dumper under din kontroll, i stedet for å overlevere sensitive produksjonsdata til en tredjepartstjeneste. Errbit grupperer dupliserte varsler i enkeltstående feilposter, støtter varslingsregler per app, og integreres med GitHub, GitLab og andre problemsporere slik at feil flyter direkte fra produksjon inn i din eksisterende arbeidsflyt.