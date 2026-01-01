Installer Errbit med ett klikk.
Selvhostet Airbrake-kompatibel feilfanger for Ruby-, Rails-, Python-, JavaScript- og PHP-applikasjoner.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Errbit
Errbit er en feilsporer med åpen kildekode, bygget for å være en direkte erstatning for Airbrake API. Enhver Airbrake-kompatibel varsler – inkludert den offisielle gem-en for Ruby og Rails, airbrake-js for nettleseren og Node, og fellesskapsbiblioteker for Python, PHP og mer – kan peke mot din Errbit-instans i stedet for et SaaS-endepunkt og umiddelbart begynne å strømme unntak, stack-spor og forespørselskontekst inn i et enhetlig dashbord.
Selv-hosting av Errbit på en VPS holder fullstendige stack-spor, brukerdetaljer og parameter-dumper under din kontroll, i stedet for å overlevere sensitive produksjonsdata til en tredjepartstjeneste. Errbit grupperer dupliserte varsler i enkeltstående feilposter, støtter varslingsregler per app, og integreres med GitHub, GitLab og andre problemsporere slik at feil flyter direkte fra produksjon inn i din eksisterende arbeidsflyt.
Viktige funksjoner i Errbit
Airbrake API-kompatibel
Pek en eksisterende Airbrake-varsler mot Errbit uten kodeendringer — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP og fellesskapsbiblioteker fungerer alle rett ut av esken.
Smart feilgruppering
Konfigurerbar fingeravtrykksfunksjon dedupliserer identiske unntak på tvers av utrullinger, miljøer og instanser, slik at du handler på grunnårsaker i stedet for gjentatt støy.
Multi-app-isolasjon
Spor feil fra mange tjenester i en enkelt Errbit-instans, med miljøer per app, overvåkere, varslingsterskler og tilgangskontroller.
Issue tracker-integrasjon
Opprett GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine og Trac-saker direkte fra en Errbit-feil for å holde produksjonsfeil synlige i din eksisterende arbeidsflyt.
OAuth og LDAP-pålogging
Autentiser brukere via GitHub, Google eller LDAP og klargjør kontoer fra din GitHub-organisasjon uten å administrere et separat identitetslager.
E-post- og webhook-varsler
Varsle følgere via e-post ved konfigurerbare terskelverdier for hendelser, og send varsler til Slack, HipChat, Campfire, eller tilpassede webhooks for team som prioriterer chat.
Hvorfor kjøre Errbit på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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