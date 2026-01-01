Mongo Express er et lett, åpen kildekode web-grensesnitt for MongoDB bygget med Node.js og Bootstrap 5. Det lar deg koble til en MongoDB-instans og umiddelbart begynne å bla gjennom databaser, utforske samlinger, redigere dokumenter og kjøre spørringer – alt fra en nettleserfane, uten behov for en lokal databaseklient. Grensesnittet håndterer fulle CRUD-operasjoner på tvers av databaser, samlinger og individuelle dokumenter, og støtter hele spekteret av BSON-datatypene slik at dokumenter vises og redigeres nøyaktig.

Selv-hosting av Mongo Express sammen med din MongoDB-database på en VPS holder begge tjenestene på samme private nettverk, slik at databaseporten din aldri blir eksponert for internett, mens admin-grensesnittet forblir tilgjengelig over HTTPS via Traefik.