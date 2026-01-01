Installer Mongo Express med ett klikk.
Nettbasert administrativt grensesnitt for MongoDB som lar deg bla gjennom, redigere og administrere databaser via en nettleser.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Mongo Express
Mongo Express er et lett, åpen kildekode web-grensesnitt for MongoDB bygget med Node.js og Bootstrap 5. Det lar deg koble til en MongoDB-instans og umiddelbart begynne å bla gjennom databaser, utforske samlinger, redigere dokumenter og kjøre spørringer – alt fra en nettleserfane, uten behov for en lokal databaseklient. Grensesnittet håndterer fulle CRUD-operasjoner på tvers av databaser, samlinger og individuelle dokumenter, og støtter hele spekteret av BSON-datatypene slik at dokumenter vises og redigeres nøyaktig.
Selv-hosting av Mongo Express sammen med din MongoDB-database på en VPS holder begge tjenestene på samme private nettverk, slik at databaseporten din aldri blir eksponert for internett, mens admin-grensesnittet forblir tilgjengelig over HTTPS via Traefik.
Viktige funksjoner i Mongo Express
Full CRUD-operasjoner
Opprett, les, oppdater og slett databaser, samlinger og dokumenter via et rent nettlesergrensesnitt uten å skrive noen skallkommandoer.
Direkte dokumentredigerer
Rediger dokumenter direkte i brukergrensesnittet med full BSON-typestøtte, slik at verdier som ObjectId, Date og NumberLong håndteres korrekt.
Samlingsimport og -eksport
Importer og eksporter samlingsdata i JSON-format for migreringer, sikkerhetskopier eller deling av øyeblikksbilder av datasett mellom miljøer.
Indeksadministrasjon
Vis, opprett og slett indekser på en hvilken som helst samling for å forstå og optimalisere spørringsytelsen uten å forlate nettleseren.
GridFS filadministrasjon
Bla gjennom og administrer store filer lagret i MongoDB GridFS-bøtter direkte via brukergrensesnittet.
Hvorfor kjøre Mongo Express på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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