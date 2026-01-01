Installer Snac2 med ett klikk.
Minimalistisk enkeltbruker ActivityPub-server skrevet i portabel C for å bli med i Fediverse med ubetydelig ressursbruk.
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Hva du kan bygge med Snac2
Snac2 er en minimalistisk ActivityPub-instans skrevet i portabel C uten databaseavhengigheter — all data lagres som vanlige filer på disk. Designet for enkeltpersoner og små instanser, federerer den med Mastodon, Pleroma, Pixelfed og det bredere Fediverse, samtidig som den kjører komfortabelt på små VPS-instanser eller enkeltkortdatamaskiner.
Selv-hosting av Snac2 gir deg en personlig identitet på Fediverse uten å være avhengig av tredjepartsinstanser som kan stenge ned, defederere eller endre retningslinjer. Den enkeltbinære arkitekturen, mangelen på database og den Mastodon-kompatible API-en gjør Snac2 til en av de letteste og mest vedlikeholdbare måtene å delta i desentraliserte sosiale medier på.
Viktige funksjoner i Snac2
Ingen database kreves
Alle innlegg, følgere og konfigurasjon ligger som vanlige filer på disk — ingen MySQL eller PostgreSQL å installere, justere eller sikkerhetskopiere separat.
Mastodon API-kompatibilitet
Bruk eksisterende Mastodon mobil- og skrivebordsklienter for å poste, bla gjennom tidslinjer og administrere varsler uten å lære nye verktøy.
ActivityPub-føderasjon
Følg og interager med brukere på Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma og enhver annen ActivityPub-kompatibel server i Fediverse.
Lite ressursforbruk
Skrevet i portabel C som en enkelt statisk-vennlig binærfil, kjører Snac2 på noen få megabyte RAM og bruker nesten ingen CPU når den er inaktiv.
Flerbrukerstøtte
Vert mer enn én konto på samme instans fra kommandolinjen, nyttig for familier eller små samfunn som deler én VPS.
Personvernfokusert design
Ingen sporing, ingen analyser, ingen tredjeparts skript — tidslinjen din forblir på din VPS og følgerlisten din forlater aldri disken din.
Hvorfor kjøre Snac2 på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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