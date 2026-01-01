Snac2 er en minimalistisk ActivityPub-instans skrevet i portabel C uten databaseavhengigheter — all data lagres som vanlige filer på disk. Designet for enkeltpersoner og små instanser, federerer den med Mastodon, Pleroma, Pixelfed og det bredere Fediverse, samtidig som den kjører komfortabelt på små VPS-instanser eller enkeltkortdatamaskiner.

Selv-hosting av Snac2 gir deg en personlig identitet på Fediverse uten å være avhengig av tredjepartsinstanser som kan stenge ned, defederere eller endre retningslinjer. Den enkeltbinære arkitekturen, mangelen på database og den Mastodon-kompatible API-en gjør Snac2 til en av de letteste og mest vedlikeholdbare måtene å delta i desentraliserte sosiale medier på.