Speakr er en selvhostet AI-transkripsjons- og notatplattform designet for å fange opp, transkribere og forstå lydinnholdet ditt. Den støtter flere transkripsjons-backends – inkludert WhisperX, OpenAI og Mistral – noe som gir deg fleksibiliteten til å velge lokal eller skybasert behandling. Talergjenkjenning, stemmeprofiler og AI-genererte sammendrag bidrar til å avdekke innsikt fra møter, intervjuer og forelesninger.

Med støtte for flere brukere, OIDC SSO, et REST API med webhooks, og integrasjoner for n8n, Zapier og Make, passer Speakr naturlig inn i teamets arbeidsflyt. Å hoste det selv holder alle opptak og transkripsjoner under din fulle kontroll.