Installer Speakr med én-klikks installasjon.
Selvhostet AI-transkripsjonsplattform som omdanner talt lyd til søkbar, organisert kunnskap.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Speakr
Speakr er en selvhostet AI-transkripsjons- og notatplattform designet for å fange opp, transkribere og forstå lydinnholdet ditt. Den støtter flere transkripsjons-backends – inkludert WhisperX, OpenAI og Mistral – noe som gir deg fleksibiliteten til å velge lokal eller skybasert behandling. Talergjenkjenning, stemmeprofiler og AI-genererte sammendrag bidrar til å avdekke innsikt fra møter, intervjuer og forelesninger.
Med støtte for flere brukere, OIDC SSO, et REST API med webhooks, og integrasjoner for n8n, Zapier og Make, passer Speakr naturlig inn i teamets arbeidsflyt. Å hoste det selv holder alle opptak og transkripsjoner under din fulle kontroll.
Viktige funksjoner i Speakr
Fleksible transkripsjonsbakender
Koble til WhisperX, OpenAI, Mistral, eller en hvilken som helst kompatibel ASR-tjeneste for å oppfylle dine krav til personvern og nøyaktighet.
Talerdiarisering
Identifiser og merk individuelle talere automatisk i opptak, med støtte for stemmeprofiler når du bruker WhisperX.
AI-sammendrag og søk
Generer automatiske sammendrag og bruk semantisk Spørremodus for å søke etter mening på tvers av hele transkripsjonsbiblioteket ditt.
Flerbruker og SSO
Støtt flere brukere med detaljert deling, offentlige lenker og OIDC SSO inkludert Keycloak, Azure AD, Google og Auth0.
Arbeidsflytintegrasjoner
Utløs nedstrøms automatisering via REST API og webhooks, med ferdige koblinger for n8n, Zapier og Make.
Hvorfor kjøre Speakr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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