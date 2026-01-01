Squidex er et åpen kildekode headless CMS som eksponerer innholdet ditt via REST- og GraphQL-API-er, slik at enhver frontend — webapper, mobilapper eller server-side systemer — kan hente innhold uten å være bundet til et spesifikt gjengivelseslag. Innholdsskjemaer defineres i Squidex UI med full støtte for referanser, ressurser, lokalisering og valideringsregler.

Selv-hosting av Squidex på din egen VPS gir deg full kontroll over hvor innholdet lagres og hvem som kan få tilgang til det. I motsetning til SaaS headless CMS-plattformer som tar betalt per API-kall eller brukerlisens, har en selv-hostet instans ingen bruksbegrensninger og beholder all innholdsdata innenfor din egen infrastruktur.