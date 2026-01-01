Installer Squidex med ett klikk.
API-først hodeløst CMS med GraphQL- og REST-API-er for levering av innhold på tvers av enhver kanal eller frontend.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Squidex
Squidex er et åpen kildekode headless CMS som eksponerer innholdet ditt via REST- og GraphQL-API-er, slik at enhver frontend — webapper, mobilapper eller server-side systemer — kan hente innhold uten å være bundet til et spesifikt gjengivelseslag. Innholdsskjemaer defineres i Squidex UI med full støtte for referanser, ressurser, lokalisering og valideringsregler.
Selv-hosting av Squidex på din egen VPS gir deg full kontroll over hvor innholdet lagres og hvem som kan få tilgang til det. I motsetning til SaaS headless CMS-plattformer som tar betalt per API-kall eller brukerlisens, har en selv-hostet instans ingen bruksbegrensninger og beholder all innholdsdata innenfor din egen infrastruktur.
Viktige funksjoner i Squidex
GraphQL og REST API-er
Spørre etter og levere innhold via både GraphQL- og REST-endepunkter, slik at enhver frontend-stack kan konsumere det uten tilpassede adaptere.
Fleksible innholdsskjemaer
Definer innholdstyper med egendefinerte felt, valideringsregler, referanser og nestede komponenter ved hjelp av den visuelle skjemaeditoren.
Eiendelsforvaltning
Last opp, organiser og transformer bilder og filer direkte i Squidex med innebygde funksjoner for størrelsesendring og beskjæring i ressursrørledningen.
Flerspråklig innhold
Modellinnhold med innebygd lokaliseringsstøtte slik at hvert felt kan inneholde oversettelser for hver konfigurert språkversjon.
Rollebasert tilgangskontroll
Tildel redaktører, utviklere og eksterne klienter forskjellige tillatelsesnivåer per app, skjema eller innholdstype.
Hvorfor kjøre Squidex på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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