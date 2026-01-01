Grocy er et nettbasert husholdningsstyringssystem bygget rundt matvarelager. Det sporer hva du har, når det utløper, og hvor mye du forbruker, og bruker deretter disse dataene til å generere nøyaktige handlelister, forhindre svinn og hjelpe deg med å planlegge oppskrifter fra ingredienser som allerede er i spiskammeret.

Selvhosting på din VPS betyr at dine husholdningslagerdata forblir private, tilgjengelig fra alle familieenheter enten hjemme eller i butikken, og aldri bundet til et abonnement eller stengt ned av en leverandør. Den lette PHP- og SQLite-stakken kjører komfortabelt sammen med andre tjenester selv på en beskjeden VPS.