Installer Grocy med ett klikk.
Selvhostet app for dagligvare- og husholdningsadministrasjon for sporing av matvarelager, utløpsdatoer og handlelister.
Velg en VPS-plan for Grocy
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Grocy
Grocy er et nettbasert husholdningsstyringssystem bygget rundt matvarelager. Det sporer hva du har, når det utløper, og hvor mye du forbruker, og bruker deretter disse dataene til å generere nøyaktige handlelister, forhindre svinn og hjelpe deg med å planlegge oppskrifter fra ingredienser som allerede er i spiskammeret.
Selvhosting på din VPS betyr at dine husholdningslagerdata forblir private, tilgjengelig fra alle familieenheter enten hjemme eller i butikken, og aldri bundet til et abonnement eller stengt ned av en leverandør. Den lette PHP- og SQLite-stakken kjører komfortabelt sammen med andre tjenester selv på en beskjeden VPS.
Viktige funksjoner i Grocy
Utløpsdatosporing
Registrer kjøps- og utløpsdatoer for hvert produkt slik at Grocy kan varsle deg før varer utløper, noe som reduserer matsvinn i husholdningen.
Smarte handlelister
Handlelister genereres automatisk fra oppskriftskrav og minimumslagerterskler, slik at du bare kjøper det du faktisk trenger.
Strekkodeskanning
Skann produktstrekkoder fra hvilken som helst mobilnettleser for å umiddelbart slå opp og loggføre varer uten å taste inn produktnavn eller antall manuelt.
Oppskriftsadministrasjon
Lagre oppskrifter med ingrediensmengder og la Grocy sjekke lageret ditt før den legger til nøyaktig det som mangler på handlelisten.
Smarthusintegrasjon
Et komplett REST API muliggjør integrasjoner med Home Assistant, strekkodeskanner-apper og andre selvhostede verktøy for en fullt automatisert arbeidsflyt for husholdningen.
Hvorfor kjøre Grocy på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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