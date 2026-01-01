Redpanda Console er et nettgrensesnitt med åpen kildekode bygget av Redpanda Data for å inspisere og drifte Kafka-kompatible strømmeklynger. Den eksponerer emner, partisjoner, forskyvninger, forbrukergrupper, skjemaer, ACL-er og live meldingsnyttelast gjennom et enkelt grensesnitt, med innebygd støtte for JSON-, Avro-, Protobuf- og MessagePack-dekoding.

Denne ett-klikks-distribusjonen leverer Console sammen med en innebygd Redpanda-megler slik at du får et fungerende Kafka-API-endepunkt, skjema-register og Admin-API i det øyeblikket containeren starter. Selv-hosting på din egen VPS holder hendelsesdata, kundedata og strømmemetadata fullstendig under din kontroll uten SaaS-avgifter per megler.