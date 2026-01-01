Installer Redpanda Console med ett klikk.
Utviklervennlig nettgrensesnitt for å administrere Kafka- og Redpanda-klynger, emner, forbrukergrupper og direkte meldingsstrømmer.
Velg en VPS-plan for Redpanda Console
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Redpanda Console
Redpanda Console er et nettgrensesnitt med åpen kildekode bygget av Redpanda Data for å inspisere og drifte Kafka-kompatible strømmeklynger. Den eksponerer emner, partisjoner, forskyvninger, forbrukergrupper, skjemaer, ACL-er og live meldingsnyttelast gjennom et enkelt grensesnitt, med innebygd støtte for JSON-, Avro-, Protobuf- og MessagePack-dekoding.
Denne ett-klikks-distribusjonen leverer Console sammen med en innebygd Redpanda-megler slik at du får et fungerende Kafka-API-endepunkt, skjema-register og Admin-API i det øyeblikket containeren starter. Selv-hosting på din egen VPS holder hendelsesdata, kundedata og strømmemetadata fullstendig under din kontroll uten SaaS-avgifter per megler.
Viktige funksjoner i Redpanda Console
Direktemeldingvisning
Strømme poster fra ethvert emne i sanntid med tidsreise, søk og feltspesifikk dekoding for JSON-, Avro- og Protobuf-nyttelaster.
Emneadministrasjon
Opprett, konfigurer og slett emner, rediger innstillinger for oppbevaring og partisjonering, og produser testmeldinger direkte fra nettleseren.
Innsikt om forbrukergrupper
Inspiser gruppemedlemmer, lag per partisjon og offsets slik at du kan feilsøke fastlåste forbrukere uten å grave deg gjennom CLI-verktøy.
Innebygd skjema-register
Bla gjennom Avro-, JSON Schema- og Protobuf-emner, se versjonshistorikk og sjekk kompatibilitet før endringer promoteres.
Innebygd Redpanda-broker
Leveres med en fullt konfigurert Redpanda-megler som eksponerer Kafka API, Schema Registry og Admin API for umiddelbar testing.
Kafka API-kompatibel
Koble Console til en hvilken som helst ekstern Kafka-, Confluent Cloud-, MSK- eller Redpanda-klynge ved å peke den mot dine eksisterende brokers.
Hvorfor kjøre Redpanda Console på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.