Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Planka
Planka er en gratis, åpen kildekode kanban-tavleapplikasjon bygget for arbeidsgrupper som trenger et enkelt, selvhostet alternativ til Trello. Med sanntidsoppdateringer, dra-og-slipp kortadministrasjon og et rent grensesnitt, hjelper Planka team med å organisere prosjekter, spore oppgaver og samarbeide uten å være avhengig av proprietære SaaS-plattformer eller betale abonnementsavgifter per bruker.
Ved å selvhoste Planka på din egen VPS holder du alle prosjektdata, vedlegg og teamkommunikasjon under din kontroll. Denne distribusjonen inkluderer PostgreSQL for pålitelig datalagring og Traefik-integrasjon for sikker HTTPS-tilgang. En administratorkonto opprettes automatisk ved første oppstart med legitimasjonen du konfigurerer under distribusjonen.
Viktige funksjoner i Planka
Sanntids Kanban-tavler
Endringer vises umiddelbart for alle teammedlemmer med sanntidsoppdateringer drevet av WebSocket-tilkoblinger.
Drag-and-drop cards
Flytt oppgaver mellom lister og endre rekkefølgen på prioriteringer med intuitive dra-og-slipp-interaksjoner.
File attachments
Legg ved filer og bilder direkte til kort for å holde prosjektressurser organisert sammen med oppgaver.
Oppgavekommentarer
Diskuter oppgaver med teammedlemmer via kortkommentarer med sanntidsvarsler.
Labels and due dates
Kategoriser kort med fargede etiketter og angi forfallsdatoer for å spore frister på tvers av prosjekter.
Tavler for flere prosjekter
Organiser arbeid på tvers av flere prosjekter med separate tavler, hver med sine egne lister og medlemmer.
Hvorfor kjøre Planka på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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