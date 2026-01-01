Planka er en gratis, åpen kildekode kanban-tavleapplikasjon bygget for arbeidsgrupper som trenger et enkelt, selvhostet alternativ til Trello. Med sanntidsoppdateringer, dra-og-slipp kortadministrasjon og et rent grensesnitt, hjelper Planka team med å organisere prosjekter, spore oppgaver og samarbeide uten å være avhengig av proprietære SaaS-plattformer eller betale abonnementsavgifter per bruker.

Ved å selvhoste Planka på din egen VPS holder du alle prosjektdata, vedlegg og teamkommunikasjon under din kontroll. Denne distribusjonen inkluderer PostgreSQL for pålitelig datalagring og Traefik-integrasjon for sikker HTTPS-tilgang. En administratorkonto opprettes automatisk ved første oppstart med legitimasjonen du konfigurerer under distribusjonen.