Installer ShinyProxy med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode-server for utrulling av Shiny, Dash, Streamlit og andre dataapper med innebygd autentisering.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med ShinyProxy
ShinyProxy er åpen kildekode-serveren bygget av Open Analytics for å hoste interaktive dataapplikasjoner skrevet i R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio og mange andre rammeverk. Den starter hver brukerøkt i en isolert Docker-container, og videresender deretter HTTP- og WebSocket-trafikk tilbake til nettleseren, slik at hver besøkende får et rent miljø uten å forurense delt tilstand.
Å drifte ShinyProxy selv på din egen VPS holder proprietære modeller, datasett og dashbord innenfor din perimeter, samtidig som det gir team bedriftsfunksjoner — autentisering, gruppebasert tilgangskontroll, brukslogging — uten lisensiering per bruker eller leverandørlåsning.
Viktige funksjoner i ShinyProxy
Containere per bruker
Hver økt starter sin egen Docker-container slik at brukere aldri deler tilstand, økter eller beregningsressurser.
Flerrammeverkstøtte
Host R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode og enhver annen nettapp pakket som en container.
Pluggbar autentisering
Koble til LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak eller sosiale pålogginger for å kontrollere tilgangen til apper med gruppebasert tilgangskontroll.
Bruksanalyse
Innebygd hendelseslogging sporer app-lanseringer, varigheter og aktive økter for kapasitetsplanlegging og revisjon.
WebSocket-strømming
Innebygd WebSocket- og HTTP/2-proxying holder interaktive Shiny- og Dash-apper responsive under belastning.
Admin dashbord
Live admin-visning viser kjørende containere, lar operatører inspisere aktivitet og stopper økter ved behov.
Hvorfor kjøre ShinyProxy på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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