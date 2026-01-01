ShinyProxy er åpen kildekode-serveren bygget av Open Analytics for å hoste interaktive dataapplikasjoner skrevet i R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio og mange andre rammeverk. Den starter hver brukerøkt i en isolert Docker-container, og videresender deretter HTTP- og WebSocket-trafikk tilbake til nettleseren, slik at hver besøkende får et rent miljø uten å forurense delt tilstand.

Å drifte ShinyProxy selv på din egen VPS holder proprietære modeller, datasett og dashbord innenfor din perimeter, samtidig som det gir team bedriftsfunksjoner — autentisering, gruppebasert tilgangskontroll, brukslogging — uten lisensiering per bruker eller leverandørlåsning.