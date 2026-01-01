Installer Evolution API med ett klikk.
Åpen kildekode WhatsApp Business API-gateway for å bygge chatboter, automatiseringer og integrasjoner for kundemeldinger.
Velg en VPS-plan for Evolution API
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Evolution API
Evolution API er en åpen kildekode-plattform som tilbyr et omfattende REST API for automatisering av WhatsApp-meldinger. Bygget på Baileys-biblioteket, lar det utviklere koble til WhatsApp-kontoer, sende og motta meldinger, administrere kontakter og utløse webhooks for sanntids hendelsesbehandling — alt uten dyre offisielle API-avgifter for ikke-Cloud API-tilkoblinger.
Selv-hosting av Evolution API på din VPS holder all kundesamtaledata på din egen infrastruktur, sikrer overholdelse av databeskyttelsesforskrifter og eliminerer kostnader per melding som gjør kommersielle leverandører dyre i stor skala. Den inkluderte PostgreSQL-databasen og Redis-cachen gir pålitelig persistens og meldingshåndtering med høy gjennomstrømning for produksjonsarbeidsbelastninger.
Viktige funksjoner i Evolution API
Administrasjon av multiinstanser
Koble til og administrer flere WhatsApp-numre fra en enkelt distribusjon, med hver instans isolert og uavhengig kontrollerbar via API-et.
Chatbot-integrasjoner
Native-koblinger for Typebot, Chatwoot og OpenAI muliggjør kodefri chatbot-bygging og AI-drevne automatiserte samtaler på WhatsApp.
Webhook-hendelsessystem
Sanntids-webhooks leverer meldinger, tilkoblinger og gruppehendelser til applikasjonen din i det øyeblikket de oppstår, noe som muliggjør øyeblikkelige automatiserte svar.
Arbeidsflytautomatisering
Kompatibel med n8n og andre automatiseringsplattformer, som gjør det mulig å bygge komplekse flertrinns meldingsarbeidsflyter uten tilpasset kode.
RESTful API
Ren HTTP/JSON API med QR-kodeautentisering gjør det enkelt å integrere WhatsApp-meldinger i enhver applikasjon eller tjeneste.
Hvorfor kjøre Evolution API på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.