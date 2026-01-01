Evolution API er en åpen kildekode-plattform som tilbyr et omfattende REST API for automatisering av WhatsApp-meldinger. Bygget på Baileys-biblioteket, lar det utviklere koble til WhatsApp-kontoer, sende og motta meldinger, administrere kontakter og utløse webhooks for sanntids hendelsesbehandling — alt uten dyre offisielle API-avgifter for ikke-Cloud API-tilkoblinger.

Selv-hosting av Evolution API på din VPS holder all kundesamtaledata på din egen infrastruktur, sikrer overholdelse av databeskyttelsesforskrifter og eliminerer kostnader per melding som gjør kommersielle leverandører dyre i stor skala. Den inkluderte PostgreSQL-databasen og Redis-cachen gir pålitelig persistens og meldingshåndtering med høy gjennomstrømning for produksjonsarbeidsbelastninger.