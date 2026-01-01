Installer SFTPGo med ett klikk.
Fullverdig, hendelsesdrevet filoverføringsserver som støtter SFTP, FTP, WebDAV og HTTP med et innebygd webadministrasjonsgrensesnitt.
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Hva du kan bygge med SFTPGo
SFTPGo er en fullverdig, åpen kildekode-filoverføringsserver bygget rundt en hendelsesdrevet arkitektur. Den støtter flere protokoller fra en enkelt distribusjon – SFTP, FTPS, WebDAV og HTTP/HTTPS – sammen med flere lagringsløsninger, inkludert lokale filsystemer, Amazon S3, Google Cloud Storage og Azure Blob Storage. Et innebygd WebAdmin-grensesnitt gir administratorer full kontroll over brukere, grupper, kvoter og tilgangspolicyer, mens et WebClient-grensesnitt lar sluttbrukere administrere sine egne filer direkte i en nettleser uten ekstra programvare.
Selvhosting av SFTPGo på din egen VPS holder filoverføringsinfrastrukturen under din kontroll. Du angir oppbevaringspolicyene, tilgangsreglene og lagringsløsningene – uten gebyrer per bruker, ingen bruksgrenser og ingen data som forlater infrastrukturen din.
Viktige funksjoner i SFTPGo
Flerprotokollstøtte
SFTP, FTPS, WebDAV og HTTP/HTTPS leveres alle fra én enkelt server, slik at klienter som kobler seg til med enhver standardprotokoll støttes uten ekstra distribusjoner.
Nettadministrasjon
Fullstendig nettleserbasert WebAdmin-grensesnitt for å administrere brukere, grupper, mapper, kvoter og hendelsesregler uten kommandolinjetilgang.
Flere lagringsbakender
Koble til lokal lagring, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage eller eksterne SFTP-servere og presenter dem som et enhetlig katalogtre for brukere.
Hendelsesdrevet automatisering
Definer regler som utløser webhooks, e-postvarsler eller egendefinerte skript ved filhendelser som opplastinger, nedlastinger eller slettinger.
Kvoter per bruker
Håndhev uavhengige lagrings- og båndbreddegrenser per bruker eller per mappe for å forhindre at en enkelt konto forbruker for mange ressurser.
To-faktor autentisering
TOTP-basert 2FA for både administrator- og sluttbrukerkontoer legger til et kritisk beskyttelseslag mot uautorisert tilgang.
Hvorfor kjøre SFTPGo på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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