SFTPGo er en fullverdig, åpen kildekode-filoverføringsserver bygget rundt en hendelsesdrevet arkitektur. Den støtter flere protokoller fra en enkelt distribusjon – SFTP, FTPS, WebDAV og HTTP/HTTPS – sammen med flere lagringsløsninger, inkludert lokale filsystemer, Amazon S3, Google Cloud Storage og Azure Blob Storage. Et innebygd WebAdmin-grensesnitt gir administratorer full kontroll over brukere, grupper, kvoter og tilgangspolicyer, mens et WebClient-grensesnitt lar sluttbrukere administrere sine egne filer direkte i en nettleser uten ekstra programvare.

Selvhosting av SFTPGo på din egen VPS holder filoverføringsinfrastrukturen under din kontroll. Du angir oppbevaringspolicyene, tilgangsreglene og lagringsløsningene – uten gebyrer per bruker, ingen bruksgrenser og ingen data som forlater infrastrukturen din.