Installer DocuSeal med ett klikk installasjon.
Gratis åpen kildekode-basert e-signaturplattform for å opprette, sende og administrere arbeidsflyter for dokumentsignering.
Velg en VPS-plan for DocuSeal
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med DocuSeal
DocuSeal er en gratis e-signeringsplattform for dokumenter med åpen kildekode som leverer kjernefunksjonaliteten til kommersielle tjenester som DocuSign og PandaDoc – dra-og-slipp-funksjonalitet for felt, flere signaturtyper, automatiserte påminnelser og fullstendige revisjonsspor – uten abonnementskostnader eller gebyrer per dokument.
Selvhosting av DocuSeal på din VPS betyr at dine kontrakter, avtaler og signerte dokumenter lagres utelukkende på din egen infrastruktur. Sensitive forretningsdokumenter passerer aldri gjennom en tredjepartsplattform, noe som forenkler overholdelse av GDPR og andre krav til databeskyttelse samtidig som det gir deg ubegrenset dokumentlagring og behandlingskapasitet.
Viktige funksjoner i DocuSeal
Dra-og-slipp skjemabygger
Plasser signaturfelt, initialer, datoer og egendefinerte skjemafelt hvor som helst på en PDF ved hjelp av en visuell redigerer — ingen koding nødvendig.
Flere signaturtyper
Undertegnere kan tegne, skrive eller laste opp signaturen sin, noe som imøtekommer personlige preferanser på tvers av alle enheter.
Masseutsendelse
Send det samme dokumentet til hundrevis av underskrivere samtidig, noe som gjør massedistribusjon av kontrakter raskt og håndterbart.
Automatiske påminnelser
Varsler om ventende signaturer sendes automatisk, noe som reduserer den manuelle oppfølgingen som trengs for å lukke dokumenter i tide.
Dokumentmaler
Lagre gjenbrukbare dokumentoppsett slik at gjentakende arbeidsflyter som NDA-er eller onboarding-skjemaer kan startes på sekunder.
Hvorfor kjøre DocuSeal på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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