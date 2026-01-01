DocuSeal er en gratis e-signeringsplattform for dokumenter med åpen kildekode som leverer kjernefunksjonaliteten til kommersielle tjenester som DocuSign og PandaDoc – dra-og-slipp-funksjonalitet for felt, flere signaturtyper, automatiserte påminnelser og fullstendige revisjonsspor – uten abonnementskostnader eller gebyrer per dokument.

Selvhosting av DocuSeal på din VPS betyr at dine kontrakter, avtaler og signerte dokumenter lagres utelukkende på din egen infrastruktur. Sensitive forretningsdokumenter passerer aldri gjennom en tredjepartsplattform, noe som forenkler overholdelse av GDPR og andre krav til databeskyttelse samtidig som det gir deg ubegrenset dokumentlagring og behandlingskapasitet.