Jellystat er en åpen kildekode-statistikkapplikasjon bygget spesifikt for Jellyfin medieserver, inspirert av Tautullis analysestil for Plex. Den kobler seg til Jellyfin-serverens API og samler kontinuerlig inn avspillingsdata, brukeraktivitet og bibliotekinformasjon, og presenterer alt gjennom interaktive diagrammer og detaljerte brukerdashbord.

Selvhosting av Jellystat på en VPS holder visningshistorikken og serveranalysene dine fullstendig under din kontroll, fri fra tredjeparts sporingstjenester. En medfølgende PostgreSQL-database bevarer historiske avspillingsdata på tvers av container-oppdateringer, og det innebygde sikkerhetskopisystemet lagrer statistikken og konfigurasjonen din slik at analyser overlever oppgraderinger og migreringer uten manuelle eksporter.