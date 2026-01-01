Installer Jellystat med ett klikk.
Dashbord for åpen kildekode-statistikk og innsikt for Jellyfin medieserver med detaljert avspillingssporing og brukeranalyse.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Jellystat
Jellystat er en åpen kildekode-statistikkapplikasjon bygget spesifikt for Jellyfin medieserver, inspirert av Tautullis analysestil for Plex. Den kobler seg til Jellyfin-serverens API og samler kontinuerlig inn avspillingsdata, brukeraktivitet og bibliotekinformasjon, og presenterer alt gjennom interaktive diagrammer og detaljerte brukerdashbord.
Selvhosting av Jellystat på en VPS holder visningshistorikken og serveranalysene dine fullstendig under din kontroll, fri fra tredjeparts sporingstjenester. En medfølgende PostgreSQL-database bevarer historiske avspillingsdata på tvers av container-oppdateringer, og det innebygde sikkerhetskopisystemet lagrer statistikken og konfigurasjonen din slik at analyser overlever oppgraderinger og migreringer uten manuelle eksporter.
Viktige funksjoner i Jellystat
Avspillingssporing
Hver Jellyfin-strøm blir registrert med bruker, element, enhet og visningsvarighet slik at du har en komplett historikk over medieserveraktivitet.
Innsikt i brukeraktivitet
Brukerspesifikke dashbord viser seertid, favorittinnhold og visningsmønstre på tvers av husstanden for transparente oversikter over mediebruk.
Bibliotekstatistikk
Detaljerte oversikter over filmer, serier og annet innhold etter sjanger, kodek og oppløsning avslører formen på mediebiblioteket ditt.
Innbygde sikkerhetskopier
Ett-klikks sikkerhetskopiering og gjenoppretting for Jellystat-databasen holder din historiske statistikk trygg ved oppgraderinger, migreringer og vertsbytter.
Sikker autentisering
JWT-basert pålogging beskytter analysedashbordet fra offentlig tilgang uten å være avhengig av Jellyfin-brukerkontoer for pålogging.
Hvorfor kjøre Jellystat på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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