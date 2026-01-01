Installer Memgraph med én-klikks installasjon.
Høyytelses minnebasert grafdatabase bygget for sanntidsanalyse på tilkoblede data, AI-arbeidsflyter og strømmepipeliner.
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Hva du kan bygge med Memgraph
Memgraph er en minnebasert grafdatabase konstruert for sanntidsgjennomganger på store, sammenkoblede datasett. Den er fullt Cypher-kompatibel — noe som gjør den til en direkte erstatning for Neo4j-spørringer — samtidig som den leverer betydelig lavere ventetid på strømmende og hendelsesdrevne arbeidsbelastninger. Det medfølgende MAGE-biblioteket legger til over 50 grafalgoritmemoduler (PageRank, fellesskapsdeteksjon, korteste veier og mer) som kjører naturlig inne i databasen uten eksterne rammeverk.
Denne distribusjonen parer Memgraph med Memgraph Lab, et nettleserbasert visuelt spørringsgrensesnitt for å skrive Cypher-spørringer, utforske grafstruktur og kjøre algoritmeeksperimenter. Å kjøre begge på din egen VPS gir deg full kontroll over minnetildeling, datalagring og tilgangspolicyer — uten skypriser per node eller leverandørbegrensninger.
Viktige funksjoner i Memgraph
Minnebasert ytelse
Grafdata lagres utelukkende i RAM, noe som muliggjør gjennomganger på under et millisekund og sanntidsspørringsvar selv på dypt sammenkoblede datasett.
Cypher-kompatibilitet
Full openCypher-støtte betyr at eksisterende Neo4j-spørringer, drivere og verktøy migrerer med minimale endringer i spørresyntaksen.
MAGE Algoritmebibliotek
Over 50 innebygde grafalgoritmer — PageRank, mellomliggende sentralitet, fellesskapsdeteksjon, lenkeforutsigelse — kjører som native spørringsmoduler uten eksterne pipelines.
Memgraph Lab UI
Nettleserbasert visuelt grensesnitt for å skrive og kjøre Cypher-spørringer, inspisere graf-topologi og utforske algoritmeresultater interaktivt.
Strømmedatainntak
Native Kafka- og Pulsar-integrasjoner tillater kontinuerlige grafoppdateringer fra hendelsesstrømmer uten batch ETL-pipelines eller eksterne koblinger.
GraphRAG og AI-minne
Grafstrukturert minne og gjenfinning beriker LLM-applikasjoner med relasjonsbevisst kontekst, noe som muliggjør mer nøyaktige svar i AI-agenter og chatroboter.
Hvorfor kjøre Memgraph på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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