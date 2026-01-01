Memgraph er en minnebasert grafdatabase konstruert for sanntidsgjennomganger på store, sammenkoblede datasett. Den er fullt Cypher-kompatibel — noe som gjør den til en direkte erstatning for Neo4j-spørringer — samtidig som den leverer betydelig lavere ventetid på strømmende og hendelsesdrevne arbeidsbelastninger. Det medfølgende MAGE-biblioteket legger til over 50 grafalgoritmemoduler (PageRank, fellesskapsdeteksjon, korteste veier og mer) som kjører naturlig inne i databasen uten eksterne rammeverk.

Denne distribusjonen parer Memgraph med Memgraph Lab, et nettleserbasert visuelt spørringsgrensesnitt for å skrive Cypher-spørringer, utforske grafstruktur og kjøre algoritmeeksperimenter. Å kjøre begge på din egen VPS gir deg full kontroll over minnetildeling, datalagring og tilgangspolicyer — uten skypriser per node eller leverandørbegrensninger.