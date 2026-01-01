Many Notes er en selvhostet Markdown-notatapplikasjon som lar deg organisere tankene dine i hvelv — fleksible beholdere som holder relaterte filer samlet eller adskilt, avhengig av hvordan du foretrekker å jobbe. Notater lagres både i en database og på filsystemet, noe som gir deg fullt eierskap og portabilitet av innholdet ditt uten å være låst til noe proprietært format.

Utover grunnleggende notatskriving støtter Many Notes flere brukere med autentisering, deling av hvelv for teamsamarbeid, sanntids kringkasting, tilbakekoblinger og tagger for å koble sammen relaterte notater, og rask fulltekstsøk drevet av Typesense. OAuth-pålogging via GitHub, Google, GitLab og andre leverandører gjør tilgangsadministrasjon fleksibel for både enkeltpersoner og team.