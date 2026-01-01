Installer mange notater med ett klikk.
Åpen kildekode Markdown notatapp med hvelv, fulltekstsøk og flerbrukssamarbeid.
Velg en VPS-plan for Many Notes
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Many Notes
Many Notes er en selvhostet Markdown-notatapplikasjon som lar deg organisere tankene dine i hvelv — fleksible beholdere som holder relaterte filer samlet eller adskilt, avhengig av hvordan du foretrekker å jobbe. Notater lagres både i en database og på filsystemet, noe som gir deg fullt eierskap og portabilitet av innholdet ditt uten å være låst til noe proprietært format.
Utover grunnleggende notatskriving støtter Many Notes flere brukere med autentisering, deling av hvelv for teamsamarbeid, sanntids kringkasting, tilbakekoblinger og tagger for å koble sammen relaterte notater, og rask fulltekstsøk drevet av Typesense. OAuth-pålogging via GitHub, Google, GitLab og andre leverandører gjør tilgangsadministrasjon fleksibel for både enkeltpersoner og team.
Viktige funksjoner i Many Notes
Organisering av hvelv
Grupper notater i separate hvelv eller behold alt i ett — hvert hvelv er en bærbar katalog som gir deg full kontroll over filstrukturen din.
Fulltekstsøk
Raskt, skrivefeiltolerant søk drevet av Typesense lar deg finne ethvert notat umiddelbart i alle hvelvene dine.
Flerbrukersamarbeid
Inviter andre registrerte brukere til å få tilgang til hvelvene dine og samarbeide om notater i sanntid med grensesnitt som oppdateres i sanntid.
OAuth-innloggingsstøtte
Autentiser med GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack og andre OAuth-leverandører for fleksibel, passordfri tilgangsadministrasjon.
Avansert Markdown-redigeringsprogram
Avansert redigeringsprogram med automatisk lagring, maler, tilbakekoblinger, tagger og PDF-eksport holder skriveflyten din uavbrutt.
Progressive Web App
Installer Many Notes som en PWA for en app-lignende opplevelse på datamaskin og mobil, inkludert offline-vennlig navigasjon.
Hvorfor kjøre Many Notes på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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