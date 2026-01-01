SQLChat er en chat-basert SQL-klient som kobler til dine eksisterende databaser og lar deg spørre dem ved hjelp av naturlig språk. I stedet for å skrive SQL for hånd, beskriver du hva du ønsker på vanlig engelsk, og SQLChat oversetter det til en SQL-spørring, utfører den og returnerer resultatene — alt innenfor et samtalebasert grensesnitt. Den leser databaseskjemaet ditt automatisk slik at genererte spørringer refererer til ekte tabell- og kolonnenavn.

Selvhosting av SQLChat på din VPS betyr at databaselegitimasjon og spørringsresultater aldri forlater din egen infrastruktur. Den tilstandsløse, enkeltjeneste-designen gjør den lettvektig og enkel å vedlikeholde, samtidig som støtte for et tilpasset AI-endepunkt lar deg rute inferens gjennom enhver OpenAI-kompatibel modell.