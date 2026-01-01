Installer SQLChat med ett-klikks installasjon.
AI-drevet, chat-basert SQL-klient som spør i hvilken som helst database ved å bruke vanlig engelsk i stedet for å skrive SQL.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med SQLChat
SQLChat er en chat-basert SQL-klient som kobler til dine eksisterende databaser og lar deg spørre dem ved hjelp av naturlig språk. I stedet for å skrive SQL for hånd, beskriver du hva du ønsker på vanlig engelsk, og SQLChat oversetter det til en SQL-spørring, utfører den og returnerer resultatene — alt innenfor et samtalebasert grensesnitt. Den leser databaseskjemaet ditt automatisk slik at genererte spørringer refererer til ekte tabell- og kolonnenavn.
Selvhosting av SQLChat på din VPS betyr at databaselegitimasjon og spørringsresultater aldri forlater din egen infrastruktur. Den tilstandsløse, enkeltjeneste-designen gjør den lettvektig og enkel å vedlikeholde, samtidig som støtte for et tilpasset AI-endepunkt lar deg rute inferens gjennom enhver OpenAI-kompatibel modell.
Viktige funksjoner i SQLChat
Spørringer i naturlig språk
Beskriv hva du ønsker på vanlig engelsk, og SQLChat genererer SQL-en, utfører den og returnerer resultater uten å kreve at du kjenner til nøyaktig syntaks.
Støtte for flere databaser
Koble til MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase og andre databaser fra ett enkelt grensesnitt uten å bytte verktøy.
Skjemabevisst AI
SQLChat leser databaseskjemaet ditt automatisk, slik at AI-en kan generere nøyaktige spørringer som refererer til faktiske tabell- og kolonnenavn.
Tilpasset AI-endepunkt
Pek SQLChat mot et hvilket som helst OpenAI-kompatibelt API-endepunkt, inkludert selvhostede modeller via Ollama, for å beholde AI-inferens på din egen infrastruktur.
Tilstandsløs utrulling
I enkeltbrukermodus lagrer SQLChat ingen data på serversiden — tilkoblingsprofiler lagres i nettleseren, noe som gjør distribusjonen lett uten databaseavhengighet.
Hvorfor kjøre SQLChat på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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