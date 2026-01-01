Installer Tracearr med ett klikk.
Enhetlig dashbord for strømmeovervåking for Plex, Jellyfin og Emby med sanntidsanalyse og deteksjon av kontodeling.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Tracearr
Tracearr er en åpen kildekode-overvåkingsplattform som samler Plex, Jellyfin og Emby i ett enkelt dashbord. Spor aktive strømmer i sanntid, gjennomgå full økthistorikk med geolokasjonsdata, og dykk ned i bibliotekanalyser — alt uten å sjonglere med flere verktøy.
I motsetning til Tautulli eller Jellystat, fungerer Tracearr på tvers av alle tre store medieservere samtidig. Den innebygde delingsdeteksjonsmotoren bruker seks regeltyper — inkludert umulig reise og enhetshastighet — for automatisk å flagge mistenkelig kontoaktivitet, og beskytte serveren din mot misbruk.
Viktige funksjoner i Tracearr
Multiserver-dashbord
Koble til Plex, Jellyfin og Emby til ett grensesnitt og overvåk alle servere fra én samlet oversikt.
Delingsoppdagelse
Seks regeltyper — inkludert umulig reise og samtidige strømmegrenser — flagger og scorer automatisk mistenkelig kontoaktivitet.
Strømanalyse
Se hvem som så hva, når og på hvilken enhet, med kodek-oversikter, transkodingsforhold og båndbreddebruk per økt.
Bibliotekinnsikt
Dedikerte sider for kvalitetsdistribusjon, ROI for lagring, duplikatdeteksjon og engasjementsmålinger på tvers av hele mediesamlingen din.
Sanntidsvarsler
Discord-webhooks og egendefinerte varsler utløses umiddelbart når delingsregler utløses eller brukerens tillitspoeng faller.
Dataimport
Migrer eksisterende seerhistorikk fra Tautulli eller Jellystat slik at du starter med full kontekst, ikke et blankt ark.
Hvorfor kjøre Tracearr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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