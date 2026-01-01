Tracearr er en åpen kildekode-overvåkingsplattform som samler Plex, Jellyfin og Emby i ett enkelt dashbord. Spor aktive strømmer i sanntid, gjennomgå full økthistorikk med geolokasjonsdata, og dykk ned i bibliotekanalyser — alt uten å sjonglere med flere verktøy.

I motsetning til Tautulli eller Jellystat, fungerer Tracearr på tvers av alle tre store medieservere samtidig. Den innebygde delingsdeteksjonsmotoren bruker seks regeltyper — inkludert umulig reise og enhetshastighet — for automatisk å flagge mistenkelig kontoaktivitet, og beskytte serveren din mot misbruk.