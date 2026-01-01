Coder er den ledende åpen kildekode-plattformen for selvhostede skyutviklingsmiljøer, brukt av ingeniørorganisasjoner for å standardisere, sikre og skalere utviklerinfrastrukturen deres. Plattformteam definerer arbeidsområder som Terraform-maler — som spesifiserer IDE, avhengigheter, ressursallokering og nettverkstilgang — og utviklere setter opp konsistente, utviklingsklare miljøer på minutter i stedet for å bruke dager på lokalt oppsett.

Å selvhoste Coder på din VPS betyr at kildekode og legitimasjon aldri forlater infrastrukturen din, og oppfyller strenge sikkerhets- og samsvarskrav. Docker socket-integrasjonen lar Coder provisjonere containerbaserte arbeidsområder direkte på verten, noe som gir hver utvikler isolerte miljøer støttet av din VPS-beregningskraft, samtidig som du beholder sentralisert kontroll over ressurser, revisjonslogger og tilgangspolicyer.