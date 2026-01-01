Installer Coder med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode-plattform for klargjøring av selvhostede skyutviklingsmiljøer fra Terraform-maler på din egen infrastruktur.
Velg en VPS-plan for Coder
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Coder
Coder er den ledende åpen kildekode-plattformen for selvhostede skyutviklingsmiljøer, brukt av ingeniørorganisasjoner for å standardisere, sikre og skalere utviklerinfrastrukturen deres. Plattformteam definerer arbeidsområder som Terraform-maler — som spesifiserer IDE, avhengigheter, ressursallokering og nettverkstilgang — og utviklere setter opp konsistente, utviklingsklare miljøer på minutter i stedet for å bruke dager på lokalt oppsett.
Å selvhoste Coder på din VPS betyr at kildekode og legitimasjon aldri forlater infrastrukturen din, og oppfyller strenge sikkerhets- og samsvarskrav. Docker socket-integrasjonen lar Coder provisjonere containerbaserte arbeidsområder direkte på verten, noe som gir hver utvikler isolerte miljøer støttet av din VPS-beregningskraft, samtidig som du beholder sentralisert kontroll over ressurser, revisjonslogger og tilgangspolicyer.
Viktige funksjoner i Coder
Terraform-maler for arbeidsområder
Definer reproduserbare utviklingsmiljøer som kode og klargjør konsistente arbeidsområder for hver utvikler med ett klikk.
Enhver IDE støttet
Utviklere kobler seg til ved hjelp av VS Code, JetBrains, eller nettleserbaserte redigeringsverktøy over SSH uten å endre sin foretrukne arbeidsflyt.
Autostart og autostopp
Arbeidsområder starter automatisk når de tas i bruk og stopper i henhold til en tidsplan, noe som reduserer forbruket av inaktive ressurser og infrastrukturkostnader.
SSO og revisjonslogging
Integrer med OIDC, GitHub eller bedriftsidentitetsleverandører og oppretthold fullstendige revisjonsspor for sikkerhet og samsvar.
Ressurskvoter
Angi CPU- og minnegrenser per bruker for å forhindre at løpske arbeidsområder forbruker alle tilgjengelige VPS-ressurser.
Hvorfor kjøre Coder på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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