OpenEMR er verdens mest utbredte åpen kildekode-system for elektroniske pasientjournaler (EPJ) og medisinsk praksisadministrasjon. Bygget for små klinikker til store helseorganisasjoner, tilbyr det en komplett pakke med verktøy for pasientregistrering, klinisk dokumentasjon, timebestilling, fakturering og rapportering – alt innenfor en enkelt selvhostet plattform.

Selvhosting av OpenEMR på din egen VPS gir deg full kontroll over sensitive pasientdata, sikrer overholdelse av personvernregler og holder medisinske journaler på infrastruktur du eier. Uten lisensavgifter per bruker og et aktivt globalt fellesskap, er OpenEMR et velprøvd alternativ til dyre proprietære EPJ-systemer.