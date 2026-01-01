Installer OpenEMR med ett-klikks installasjon.
Et system for elektroniske pasientjournaler og administrasjon av medisinsk praksis med åpen kildekode, brukt av klinikker og helseleverandører over hele verden.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med OpenEMR
OpenEMR er verdens mest utbredte åpen kildekode-system for elektroniske pasientjournaler (EPJ) og medisinsk praksisadministrasjon. Bygget for små klinikker til store helseorganisasjoner, tilbyr det en komplett pakke med verktøy for pasientregistrering, klinisk dokumentasjon, timebestilling, fakturering og rapportering – alt innenfor en enkelt selvhostet plattform.
Selvhosting av OpenEMR på din egen VPS gir deg full kontroll over sensitive pasientdata, sikrer overholdelse av personvernregler og holder medisinske journaler på infrastruktur du eier. Uten lisensavgifter per bruker og et aktivt globalt fellesskap, er OpenEMR et velprøvd alternativ til dyre proprietære EPJ-systemer.
Viktige funksjoner i OpenEMR
Administrasjon av pasientjournaler
Lagre og hente komplette pasienthistorier inkludert demografi, medisinsk historie, laboratorieresultater, resepter og kliniske notater i en strukturert journal.
Avtaleplanlegging
Administrer kalendere for behandlere, pasientavtaler og gjentakende besøk med en flerressursplanlegger som håndterer flere behandlere og lokasjoner.
Fakturering og koding
Generer forsikringskrav med støtte for ICD-10 og CPT-koding, spor betalinger og administrer innbetalinger for å redusere administrative faktureringskostnader.
Klinisk beslutningsstøtte
Vis advarsler om legemiddelinteraksjoner, allergivarsler og påminnelser om forebyggende pleie ved behandlingspunktet for å støtte tryggere kliniske beslutninger.
E-resept og laboratorieprøver
Send resepter elektronisk til apotek og motta strukturerte laboratorieresultater direkte inn i pasientjournaler uten manuell registrering.
Hvorfor kjøre OpenEMR på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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