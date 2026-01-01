Lowcoder er en åpen kildekode lavkodeplattform som lar utviklere og driftsteam sette sammen interne verktøy, administrasjonspaneler og kundeportaler med en visuell dra-og-slipp-bygger. Med over 50 komponenter, native koblinger for databaser og REST API-er, og full JavaScript-støtte for forretningslogikk, leverer team fungerende applikasjoner på timer i stedet for uker — uten å bygge en frontend fra bunnen av.

Selv-hosting av Lowcoder på din egen VPS holder applikasjonslogikk, legitimasjon for datakilder og interne brukerdata innenfor din infrastruktur. Det er ingen per-sete-avgifter, ingen bruksgrenser, og ingen tredjeparts tilgang til arbeidsflytene bedriften din er avhengig av daglig.