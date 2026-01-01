Installer Lowcoder med ett klikk.
Åpen kildekode lavkodeplattform for å bygge interne apper, dashbord og adminpaneler med dra-og-slipp og ekte datakoblinger.
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Hva du kan bygge med Lowcoder
Lowcoder er en åpen kildekode lavkodeplattform som lar utviklere og driftsteam sette sammen interne verktøy, administrasjonspaneler og kundeportaler med en visuell dra-og-slipp-bygger. Med over 50 komponenter, native koblinger for databaser og REST API-er, og full JavaScript-støtte for forretningslogikk, leverer team fungerende applikasjoner på timer i stedet for uker — uten å bygge en frontend fra bunnen av.
Selv-hosting av Lowcoder på din egen VPS holder applikasjonslogikk, legitimasjon for datakilder og interne brukerdata innenfor din infrastruktur. Det er ingen per-sete-avgifter, ingen bruksgrenser, og ingen tredjeparts tilgang til arbeidsflytene bedriften din er avhengig av daglig.
Viktige funksjoner i Lowcoder
Visuell dra-og-slipp-bygger
Lag grensesnitt fra over 50 forhåndsbygde komponenter — tabeller, skjemaer, diagrammer, modaler og mer — og koble dem direkte til dataforespørsler uten å skrive HTML eller CSS.
Innebygde datakoblinger
Koble til PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API-er, GraphQL og populære SaaS-verktøy uten å skrive tilpasset integrasjonskode.
JavaScript forretningslogikk
Skriv innebygd JavaScript i spørringer og hendelsesbehandlere for å uttrykke datatransformasjoner og arbeidsflyter som rene no-code-verktøy ikke kan fange opp.
Gjenbrukbare moduler
Pakk ofte brukte skjermer som moduler og bygg dem inn på tvers av flere apper, og hold interne verktøy konsistente etter hvert som katalogen vokser.
Rollebasert tilgangskontroll
Definer tillatelser per app, per side og per spørring slik at hvert teammedlem kun ser verktøy og data som er relevante for deres rolle.
App-innebygging og API
Bygg inn Lowcoder-apper på eksisterende nettsteder og styr dem via et REST API, og integrer lavkode-arbeidsflyter i din bredere produktflate.
Hvorfor kjøre Lowcoder på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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