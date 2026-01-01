Opptil 69 % rabatt for Docspell

Installer Docspell med ett klikk.

Selvhostet dokumentorganisator som automatisk tagger skanninger, e-poster og PDF-er og gjør dem fulltekstsøkbare.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr93,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Docspell med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Docspell

Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Docspell

Docspell er en åpen kildekode, selvhostet dokumenthåndteringsserver designet for hauger med papir som er skannet, lastet ned eller e-postet. Den kjører OCR på innkommende filer, trekker ut datoer, korrespondenter og beløp ved hjelp av NLP, og lagrer de strukturerte metadataene sammen med originaldokumentet slik at hele arkivet blir fulltekstsøkebart. Tagger, egendefinerte felt, mapper og lagrede søk gjør det praktisk å administrere husholdningspapirer, frilansfakturaer eller småbedriftsregistre over mange år.

Selvhosting av Docspell på din egen VPS holder de mest sensitive papirene — skatteregnskap, medisinske regninger, juridiske dokumenter, offentlige skjemaer — innenfor infrastruktur du kontrollerer i stedet for en SaaS-dokumenttjeneste. Distribusjonen leveres med PostgreSQL for lagring, Solr for fulltekstsøk og Docspell rest-serveren pluss joex-arbeideren for OCR og konvertering, der førstegangsregistrering oppretter kontoen som eier dokumentarkivet.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Docspell

OCR + NLP-uttrekk

Kjører OCR på hver skanning, deretter trekker ut datoer, korrespondenter, beløp og kontakter slik at hvert dokument ankommer innboksen allerede forhåndsklassifisert.

Fulltekstsøk

Solr-drevet fulltekstsøk på tvers av alle dokumenter – fakturaer, kontrakter, kvitteringer, e-postvedlegg – med filtre etter tagg, mappe og felt.

Inntak av e-post og mapper

Hent e-postvedlegg via IMAP, godta HTTP-opplastinger fra skannere, og overvåk en katalog for filer som er sluppet via SCP eller rsync.

Tagger og egendefinerte felt

Annoter dokumenter med tagger, organisasjonsetiketter, egendefinerte felt (beløp, kontraktsdatoer, utløpsdatoer) og lagrede søk som oppdateres automatisk.

Flerbruker og flerkunde

Hvert "kollektiv" er et isolert arbeidsområde med egne brukere, dokumenter og metadata, slik at familier eller små team deler én instans uten å krysse data.

Dokumentkonvertering

Konverterer innkommende HTML-, Office-, bilde- og e-postfiler til søkbare PDF-er via WeasyPrint, Unoconv og Tesseract for et enhetlig arkiv.

Hvorfor kjøre Docspell på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

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