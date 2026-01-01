Docspell er en åpen kildekode, selvhostet dokumenthåndteringsserver designet for hauger med papir som er skannet, lastet ned eller e-postet. Den kjører OCR på innkommende filer, trekker ut datoer, korrespondenter og beløp ved hjelp av NLP, og lagrer de strukturerte metadataene sammen med originaldokumentet slik at hele arkivet blir fulltekstsøkebart. Tagger, egendefinerte felt, mapper og lagrede søk gjør det praktisk å administrere husholdningspapirer, frilansfakturaer eller småbedriftsregistre over mange år.

Selvhosting av Docspell på din egen VPS holder de mest sensitive papirene — skatteregnskap, medisinske regninger, juridiske dokumenter, offentlige skjemaer — innenfor infrastruktur du kontrollerer i stedet for en SaaS-dokumenttjeneste. Distribusjonen leveres med PostgreSQL for lagring, Solr for fulltekstsøk og Docspell rest-serveren pluss joex-arbeideren for OCR og konvertering, der førstegangsregistrering oppretter kontoen som eier dokumentarkivet.