Installer Docspell med ett klikk.
Selvhostet dokumentorganisator som automatisk tagger skanninger, e-poster og PDF-er og gjør dem fulltekstsøkbare.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Docspell
Docspell er en åpen kildekode, selvhostet dokumenthåndteringsserver designet for hauger med papir som er skannet, lastet ned eller e-postet. Den kjører OCR på innkommende filer, trekker ut datoer, korrespondenter og beløp ved hjelp av NLP, og lagrer de strukturerte metadataene sammen med originaldokumentet slik at hele arkivet blir fulltekstsøkebart. Tagger, egendefinerte felt, mapper og lagrede søk gjør det praktisk å administrere husholdningspapirer, frilansfakturaer eller småbedriftsregistre over mange år.
Selvhosting av Docspell på din egen VPS holder de mest sensitive papirene — skatteregnskap, medisinske regninger, juridiske dokumenter, offentlige skjemaer — innenfor infrastruktur du kontrollerer i stedet for en SaaS-dokumenttjeneste. Distribusjonen leveres med PostgreSQL for lagring, Solr for fulltekstsøk og Docspell rest-serveren pluss joex-arbeideren for OCR og konvertering, der førstegangsregistrering oppretter kontoen som eier dokumentarkivet.
Viktige funksjoner i Docspell
OCR + NLP-uttrekk
Kjører OCR på hver skanning, deretter trekker ut datoer, korrespondenter, beløp og kontakter slik at hvert dokument ankommer innboksen allerede forhåndsklassifisert.
Fulltekstsøk
Solr-drevet fulltekstsøk på tvers av alle dokumenter – fakturaer, kontrakter, kvitteringer, e-postvedlegg – med filtre etter tagg, mappe og felt.
Inntak av e-post og mapper
Hent e-postvedlegg via IMAP, godta HTTP-opplastinger fra skannere, og overvåk en katalog for filer som er sluppet via SCP eller rsync.
Tagger og egendefinerte felt
Annoter dokumenter med tagger, organisasjonsetiketter, egendefinerte felt (beløp, kontraktsdatoer, utløpsdatoer) og lagrede søk som oppdateres automatisk.
Flerbruker og flerkunde
Hvert "kollektiv" er et isolert arbeidsområde med egne brukere, dokumenter og metadata, slik at familier eller små team deler én instans uten å krysse data.
Dokumentkonvertering
Konverterer innkommende HTML-, Office-, bilde- og e-postfiler til søkbare PDF-er via WeasyPrint, Unoconv og Tesseract for et enhetlig arkiv.
Hvorfor kjøre Docspell på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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