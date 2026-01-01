Installer Gogs med ett klikk.
Problemfri selvhostet Git-tjeneste skrevet i Go — lettvektig, rask og enkel å kjøre på hvilken som helst server.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Gogs
Gogs (Go Git Service) er en selvhostet Git-tjeneste bygget for enkelhet og minimal ressursbruk. Skrevet i Go, tilbyr den repositoriumadministrasjon, problemsporing, wiki-støtte og teamorganisering gjennom et rent webgrensesnitt, og kjører effektivt selv på små VPS-instanser.
Selvhosting av Gogs holder kildekoden din på infrastruktur du eier, uten brukerbaserte avgifter og ingen avhengighet av eksterne hostingplattformer. Denne implementeringen parer Gogs med PostgreSQL for pålitelig datalagring og inkluderer SSH-portvideresending for standard Git push- og pull-arbeidsflyter.
Viktige funksjoner i Gogs
Hosting av Git-repositorium
Fullstendig depotadministrasjon med grennavigering, commit-historikk og arbeidsflyter for fletteforespørsler i et enkelt webgrensesnitt.
Saksbehandling
Innebygd problemsporer med etiketter, milepæler og tildeling holder prosjektarbeidet organisert sammen med koden.
SSH og HTTPS Git-tilgang
Utviklere pusher og trekker over SSH eller HTTPS ved å bruke standard Git-klienter uten noen endringer i arbeidsflyten.
Minimalt ressursbruk
Gogs kjører på maskinvare med lave spesifikasjoner, noe som gjør det til et praktisk valg for Git-hosting for små servere og hjemmelabber.
Webhook-integrasjoner
Webhook-støtte utløser CI/CD-systemer og eksterne tjenester ved push-hendelser for automatiserte bygge- og distribusjonsrørledninger.
Hvorfor kjøre Gogs på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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