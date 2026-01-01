Gogs (Go Git Service) er en selvhostet Git-tjeneste bygget for enkelhet og minimal ressursbruk. Skrevet i Go, tilbyr den repositoriumadministrasjon, problemsporing, wiki-støtte og teamorganisering gjennom et rent webgrensesnitt, og kjører effektivt selv på små VPS-instanser.

Selvhosting av Gogs holder kildekoden din på infrastruktur du eier, uten brukerbaserte avgifter og ingen avhengighet av eksterne hostingplattformer. Denne implementeringen parer Gogs med PostgreSQL for pålitelig datalagring og inkluderer SSH-portvideresending for standard Git push- og pull-arbeidsflyter.