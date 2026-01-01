Installer FreeScout med ett klikk.
Lettvekts åpen kildekode helpdesk og delt innbokssystem for profesjonell kundestøtte uten gebyrer per agent.
Velg en VPS-plan for FreeScout
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med FreeScout
FreeScout er en gratis, åpen kildekode-hjelpedisk og delt innboks-plattform bygget med PHP og Laravel, designet som et selvhostet alternativ til Help Scout og Zendesk. Den leverer et kjent, profesjonelt støttegrensesnitt med støtte for flere innbokser, kollisjonsdeteksjon, lagrede svar og arbeidsflytautomatisering — alt et team trenger for å administrere kundehenvendelser effektivt uten å betale abonnementsavgifter per agent.
Ved å distribuere FreeScout på din VPS med MariaDB får du full datasuverenitet over hver kundesamtale, ubegrenset antall agenter og innbokser, og friheten til å utvide funksjonaliteten gjennom modulsystemet. Det er ingen pris per agent, ingen samtalegrenser, og ingen risiko for at en leverandør øker kostnadene eller avvikler tjenesten.
Viktige funksjoner i FreeScout
Delt innboks
Flere agenter samarbeider om den samme innboksen med kollisjonsdeteksjon som forhindrer dupliserte svar til den samme kunden.
Automatisering av arbeidsflyt
Automatiser gjentatte handlinger med egendefinerte regler — tildel billetter automatisk, send forhåndsdefinerte svar og utløs varsler basert på betingelser.
Støtte for flere postkasser
Administrer egne innbokser for ulike avdelinger, merker eller produkter fra én enkelt FreeScout-installasjon.
Lagrede svar
Bygg et bibliotek med svarmaler for vanlige spørsmål slik at agenter kan svare nøyaktig og konsekvent på sekunder.
Modulsystem
Utvid funksjonaliteten med fellesskapsmoduler for live chat, tilfredshetsundersøkelser, kunnskapsbase og tredjepartsintegrasjoner.
Hvorfor kjøre FreeScout på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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