FreeScout er en gratis, åpen kildekode-hjelpedisk og delt innboks-plattform bygget med PHP og Laravel, designet som et selvhostet alternativ til Help Scout og Zendesk. Den leverer et kjent, profesjonelt støttegrensesnitt med støtte for flere innbokser, kollisjonsdeteksjon, lagrede svar og arbeidsflytautomatisering — alt et team trenger for å administrere kundehenvendelser effektivt uten å betale abonnementsavgifter per agent.

Ved å distribuere FreeScout på din VPS med MariaDB får du full datasuverenitet over hver kundesamtale, ubegrenset antall agenter og innbokser, og friheten til å utvide funksjonaliteten gjennom modulsystemet. Det er ingen pris per agent, ingen samtalegrenser, og ingen risiko for at en leverandør øker kostnadene eller avvikler tjenesten.