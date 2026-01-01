Medusa er en langvarig, fellesskapsvedlikeholdt automatiseringsserver for TV-seriebiblioteker. Den sporer seriene du følger, overvåker Usenet-indekserere og torrent-trackere for nye episodeutgivelser, laster ned matchende filer via din eksisterende nedlaster, og omdøper, tagger og flytter dem deretter inn i biblioteket ditt – alt drevet fra et polert webgrensesnitt inspirert av SickBeard og SickChill.

Selvhosting av Medusa på en VPS holder TV-automatiseringen din i gang 24/7, slik at episoder vises i biblioteket ditt minutter etter utgivelse. Den passer naturlig med Plex, Jellyfin, Emby og det bredere Servarr-økosystemet, og fungerer med praktisk talt alle Newznab- og Torznab-indekserere via innebygde tilleggsprogrammer.