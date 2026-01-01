Installer Medusa med ett-klikks installasjon.
Automatisk videobibliotekbehandler for TV-serier — henter nye episoder så snart de dukker opp på indekserere.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Medusa
Medusa er en langvarig, fellesskapsvedlikeholdt automatiseringsserver for TV-seriebiblioteker. Den sporer seriene du følger, overvåker Usenet-indekserere og torrent-trackere for nye episodeutgivelser, laster ned matchende filer via din eksisterende nedlaster, og omdøper, tagger og flytter dem deretter inn i biblioteket ditt – alt drevet fra et polert webgrensesnitt inspirert av SickBeard og SickChill.
Selvhosting av Medusa på en VPS holder TV-automatiseringen din i gang 24/7, slik at episoder vises i biblioteket ditt minutter etter utgivelse. Den passer naturlig med Plex, Jellyfin, Emby og det bredere Servarr-økosystemet, og fungerer med praktisk talt alle Newznab- og Torznab-indekserere via innebygde tilleggsprogrammer.
Viktige funksjoner i Medusa
Serie- og episodesporing
Legg til serier fra TVDB, TVMaze eller IMDb, og Medusa overvåker hver sesong for nye episoder etter hvert som de dukker opp på indekserere.
Profiler for kvalitetspreferanser
Definer kvalitet, oppløsning, kodek og språkpreferanser per serie slik at den rette utgivelsen velges når flere kandidater dukker opp.
Innebygd indekseringsstøtte
Innebygde plugins for Newznab- og Torznab-indekserere, pluss direkte støtte for NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge og rTorrent.
Undertekstsøk
Søker i OpenSubtitles, Addic7ed og Podnapisi etter matchende undertekster på dine foretrukne språk etter hver nedlasting.
Automatisering av etterbehandling
Omdøper, tagger og flytter nedlastede filer til Plex/Jellyfin/Emby-kompatible mappestrukturer uten manuell sortering.
Hvorfor kjøre Medusa på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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