Cheshire Cat AI er et rammeverk med åpen kildekode for å bygge produksjons-AI-agenter som en mikrotjeneste. I stedet for å sy sammen separate biblioteker for minne, verktøy og samtaleformer, leverer Cat en API-først kjøretid med en innebygd Qdrant vektorbutikk, et pluginsystem, hendelseskroker og funksjonskalling – slik at den samme agenten kan drive en chatbot, et internt verktøy eller en kundeorientert assistent fra én enkelt backend.

Rammeverket er modellagnostisk og fungerer med enhver LangChain-kompatibel LLM og embedder, inkludert OpenAI, Anthropic, Ollama og selvhostede modeller. Selvhosting på din egen VPS holder samtalelogg, embeddings og plugin-kode under din fulle kontroll, med støtte for flere brukere og detaljerte tillatelser for teamdistribusjoner.