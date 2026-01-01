Installer Cheshire Cat AI med ett klikk.
Produksjonsklart AI-agentrammeverk med innebygd RAG, plugins og funksjonskalling for enhver LLM-leverandør.
Velg en VPS-plan for Cheshire Cat AI
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Cheshire Cat AI
Cheshire Cat AI er et rammeverk med åpen kildekode for å bygge produksjons-AI-agenter som en mikrotjeneste. I stedet for å sy sammen separate biblioteker for minne, verktøy og samtaleformer, leverer Cat en API-først kjøretid med en innebygd Qdrant vektorbutikk, et pluginsystem, hendelseskroker og funksjonskalling – slik at den samme agenten kan drive en chatbot, et internt verktøy eller en kundeorientert assistent fra én enkelt backend.
Rammeverket er modellagnostisk og fungerer med enhver LangChain-kompatibel LLM og embedder, inkludert OpenAI, Anthropic, Ollama og selvhostede modeller. Selvhosting på din egen VPS holder samtalelogg, embeddings og plugin-kode under din fulle kontroll, med støtte for flere brukere og detaljerte tillatelser for teamdistribusjoner.
Viktige funksjoner i Cheshire Cat AI
Innebygd RAG
Et integrert Qdrant-vektorminne tar inn dokumenter og gjenkaller automatisk relevant kontekst, slik at agenter svarer basert på dine data i stedet for fra generell modellkunnskap.
Pluginsystem
Slipp Python-plugins inn i adminpanelet for å legge til verktøy, kroker og samtalebaserte skjemaer uten å forgrene kjernen — utvid funksjonalitet under kjøring i stedet for å bygge om imaget.
Enhver LLM-leverandør
Bytt mellom OpenAI, Anthropic, Ollama og andre LangChain-kompatible modeller fra admin-grensesnittet for å balansere kostnad, ventetid og datalagring per bruksområde.
REST og WebSocket API
Integrer agenten i ethvert frontend via et tilpassbart REST API eller chat over WebSocket, med separate API-nøkler for hver transport for finkornet tilgangskontroll.
Samtalebaserte skjemaer
Definer Pydantic-baserte skjemaer som styrer flertrinns-samtaler som bestillinger eller ordre, slik at agenten kan samle inn strukturerte data samtidig som dialogen holdes naturlig.
Hvorfor kjøre Cheshire Cat AI på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.