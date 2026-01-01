Opptil 69 % rabatt for Cheshire Cat AI

Installer Cheshire Cat AI med ett klikk.

Produksjonsklart AI-agentrammeverk med innebygd RAG, plugins og funksjonskalling for enhver LLM-leverandør.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr 66,99 /mnd
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Installer Cheshire Cat AI med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Cheshire Cat AI

68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Cheshire Cat AI

Cheshire Cat AI er et rammeverk med åpen kildekode for å bygge produksjons-AI-agenter som en mikrotjeneste. I stedet for å sy sammen separate biblioteker for minne, verktøy og samtaleformer, leverer Cat en API-først kjøretid med en innebygd Qdrant vektorbutikk, et pluginsystem, hendelseskroker og funksjonskalling – slik at den samme agenten kan drive en chatbot, et internt verktøy eller en kundeorientert assistent fra én enkelt backend.

Rammeverket er modellagnostisk og fungerer med enhver LangChain-kompatibel LLM og embedder, inkludert OpenAI, Anthropic, Ollama og selvhostede modeller. Selvhosting på din egen VPS holder samtalelogg, embeddings og plugin-kode under din fulle kontroll, med støtte for flere brukere og detaljerte tillatelser for teamdistribusjoner.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Cheshire Cat AI

Innebygd RAG

Et integrert Qdrant-vektorminne tar inn dokumenter og gjenkaller automatisk relevant kontekst, slik at agenter svarer basert på dine data i stedet for fra generell modellkunnskap.

Pluginsystem

Slipp Python-plugins inn i adminpanelet for å legge til verktøy, kroker og samtalebaserte skjemaer uten å forgrene kjernen — utvid funksjonalitet under kjøring i stedet for å bygge om imaget.

Enhver LLM-leverandør

Bytt mellom OpenAI, Anthropic, Ollama og andre LangChain-kompatible modeller fra admin-grensesnittet for å balansere kostnad, ventetid og datalagring per bruksområde.

REST og WebSocket API

Integrer agenten i ethvert frontend via et tilpassbart REST API eller chat over WebSocket, med separate API-nøkler for hver transport for finkornet tilgangskontroll.

Samtalebaserte skjemaer

Definer Pydantic-baserte skjemaer som styrer flertrinns-samtaler som bestillinger eller ordre, slik at agenten kan samle inn strukturerte data samtidig som dialogen holdes naturlig.

Hvorfor kjøre Cheshire Cat AI på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

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