Cypht er en modulær, åpen kildekode-webmailklient designet for enkelhet og hastighet. I motsetning til tunge webmail-løsninger, samler Cypht flere IMAP- og POP3-e-postkontoer sammen med RSS/Atom-nyhetsstrømmer i en enkelt, samlet innboks – noe som gir deg et komplett bilde av kommunikasjonen din uten å måtte bytte mellom tjenester.

Bygget på PHP med en Alpine Linux-base, kjører Cypht effektivt på beskjeden maskinvare og lagrer brukerkonfigurasjon i en database for pålitelige flerbrukeroppsett. Dens modulbaserte arkitektur betyr at du kun laster inn funksjonene du trenger, noe som holder grensesnittet rent og fotavtrykket lite.