Installer Cypht med ett klikk.
Lettvektig webmailklient med åpen kildekode som forener flere e-postkontoer og nyhetsfeeder i ett raskt grensesnitt.
Velg en VPS-plan for Cypht
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Cypht
Cypht er en modulær, åpen kildekode-webmailklient designet for enkelhet og hastighet. I motsetning til tunge webmail-løsninger, samler Cypht flere IMAP- og POP3-e-postkontoer sammen med RSS/Atom-nyhetsstrømmer i en enkelt, samlet innboks – noe som gir deg et komplett bilde av kommunikasjonen din uten å måtte bytte mellom tjenester.
Bygget på PHP med en Alpine Linux-base, kjører Cypht effektivt på beskjeden maskinvare og lagrer brukerkonfigurasjon i en database for pålitelige flerbrukeroppsett. Dens modulbaserte arkitektur betyr at du kun laster inn funksjonene du trenger, noe som holder grensesnittet rent og fotavtrykket lite.
Viktige funksjoner i Cypht
Aggregering av flere kontoer
Koble flere IMAP- og POP3-e-postkontoer til én samlet innboks for raskere e-postadministrasjon.
Nyhetsstrømintegrasjon
Kombiner e-post og RSS/Atom-nyhetsstrømmer i ett enkelt grensesnitt, noe som reduserer antall apper du trenger for å holde deg informert.
Modulær arkitektur
Aktiver kun modulene du trenger — kontakter, kalendere, IMAP-mapper, silfiltre og mer — og hold brukergrensesnittet slankt.
Databasebaserte sesjoner
Lagrer brukerkonfigurasjon og sesjoner i MariaDB for pålitelige, skalerbare flerbrukeroppsett.
Lite fotavtrykk
Kjører på Alpine Linux med Nginx og PHP samlet i et enkelt bilde på omtrent 290 MB, som krever minimale VPS-ressurser.
Hvorfor kjøre Cypht på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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