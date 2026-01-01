Installer MariaDB med ett klikk.
Åpen kildekode relasjonsdatabase og direkte erstatning for MySQL som millioner av installasjoner verden over stoler på.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med MariaDB
MariaDB er en av verdens mest utbredte relasjonsdatabaser, skapt av de originale MySQL-utviklerne for å forbli permanent åpen kildekode. Den tilbyr full ACID-kompatibilitet, MySQL-kompatibilitet, flere lagringsmotorer og bedriftsfunksjoner som Galera Cluster for høy tilgjengelighet – noe som gjør den til et solid fundament for webapplikasjoner, SaaS-plattformer og databelastninger av enhver størrelse.
Å kjøre MariaDB på din egen VPS gir deg dedikerte databaseressurser, direkte kontroll over konfigurasjon og justering, og en delt databaseserver tilgjengelig for alle applikasjonene dine – uten overhead og pris per ressurs fra administrerte databasetjenester.
Viktige funksjoner i MariaDB
MySQL-kompatibilitet
Direkte erstatning for MySQL betyr at eksisterende applikasjoner, drivere og verktøy fungerer uten kodeendringer.
ACID-transaksjoner
Full transaksjonsstøtte med InnoDB sikrer dataintegritet for applikasjoner som ikke har råd til inkonsistent tilstand.
Galera Cluster
Innebygd multi-master replikering for distribusjoner med høy tilgjengelighet som krever databaseoperasjoner uten nedetid.
Flere lagringsmotorer
Velg mellom InnoDB, Aria, ColumnStore og mer for å tilpasse lagringsmotoren til hver type arbeidsbelastning.
JSON og Romlige data
Innebygd JSON-datatype og romlige indekser støtter moderne applikasjonsdatamodeller ved siden av tradisjonelle relasjonsdata.
Hvorfor kjøre MariaDB på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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