MariaDB er en av verdens mest utbredte relasjonsdatabaser, skapt av de originale MySQL-utviklerne for å forbli permanent åpen kildekode. Den tilbyr full ACID-kompatibilitet, MySQL-kompatibilitet, flere lagringsmotorer og bedriftsfunksjoner som Galera Cluster for høy tilgjengelighet – noe som gjør den til et solid fundament for webapplikasjoner, SaaS-plattformer og databelastninger av enhver størrelse.

Å kjøre MariaDB på din egen VPS gir deg dedikerte databaseressurser, direkte kontroll over konfigurasjon og justering, og en delt databaseserver tilgjengelig for alle applikasjonene dine – uten overhead og pris per ressurs fra administrerte databasetjenester.