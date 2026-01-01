SQLPage er en åpen kildekode-webapplikasjonsserver som gjengir interaktive nettsider direkte fra SQL-spørringer. Utviklere og analytikere skriver .sql -filer som velger fra et innebygd komponentbibliotek – skjemaer, tabeller, diagrammer, kart, navigasjon og dusinvis av UI-elementer – og serveren gjør resultatsettene om til polert HTML uten en eneste linje med HTML, CSS eller JavaScript. Koble til SQLite, PostgreSQL, MySQL eller Microsoft SQL Server og eksponer en eksisterende database som et fungerende administrasjonspanel, internt dashbord eller en prototype på minutter.

Selvhosting av SQLPage på din egen VPS holder spørringer, skjemaer og legitimasjon innenfor infrastruktur du kontrollerer, i stedet for en tredjeparts lavkodeplattform. Det er ingen gebyrer per bruker, ingen radbegrensninger, og dine .sql -filer forblir bærbare og versjonskontrollerbare som all annen kode.