Installer SQLPage med ett klikk.
Bygg interaktive nettsteder og datapaneler ved å bruke kun SQL-spørringer — ingen frontend-kode, rammeverk eller JavaScript er nødvendig.
Velg en VPS-plan for SQLPage
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med SQLPage
SQLPage er en åpen kildekode-webapplikasjonsserver som gjengir interaktive nettsider direkte fra SQL-spørringer. Utviklere og analytikere skriver
.sql-filer som velger fra et innebygd komponentbibliotek – skjemaer, tabeller, diagrammer, kart, navigasjon og dusinvis av UI-elementer – og serveren gjør resultatsettene om til polert HTML uten en eneste linje med HTML, CSS eller JavaScript. Koble til SQLite, PostgreSQL, MySQL eller Microsoft SQL Server og eksponer en eksisterende database som et fungerende administrasjonspanel, internt dashbord eller en prototype på minutter.
Selvhosting av SQLPage på din egen VPS holder spørringer, skjemaer og legitimasjon innenfor infrastruktur du kontrollerer, i stedet for en tredjeparts lavkodeplattform. Det er ingen gebyrer per bruker, ingen radbegrensninger, og dine
.sql-filer forblir bærbare og versjonskontrollerbare som all annen kode.
Viktige funksjoner i SQLPage
Kun SQL-gjengivelse
Skriv vanlige SQL-filer som velger fra et rikt komponentbibliotek, og SQLPage gjengir responsive HTML-sider direkte fra resultatsettene.
Multidatabasestøtte
Koble til SQLite, PostgreSQL, MySQL eller Microsoft SQL Server og eksponer enhver eksisterende database som en fungerende nettapplikasjon.
Innebygde komponenter
Skjemaer, tabeller, diagrammer, kart, kort, navigasjon, filopplastinger og dusinvis av polerte UI-elementer er tilgjengelige uten eksterne biblioteker eller byggetrinn.
Øyeblikkelig hot reload
Rediger en
.sql-fil, og endringen vises ved neste sideinnlasting — ingen kompilering, ingen bundler og ingen omstart.
Liten statisk binærfil
En enkelt Rust-binærfil under 20 MB driver et helt dynamisk nettsted, med lavt minneforbruk og raske kaldstarter på beskjedne VPS-ressurser.
Innebygd autentisering
HTTP basic auth, sesjonshåndtering, OAuth og funksjoner for passord-hashing lar SQL-filer beskytte sider uten en ekstern identitetstjeneste.
Hvorfor kjøre SQLPage på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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