docassemble er en gratis, åpen kildekode-plattform for å bygge nettbaserte guidede intervjuer som samler informasjon fra sluttbrukere og setter sammen tilpassede dokumenter, kontrakter og skjemaer basert på svarene. Forfattere skriver intervjulogikk i YAML, dokumentmaler i Markdown eller DOCX, og utvider funksjonaliteten med Python — uten å måtte sette opp en tilpasset nettapplikasjon.

Opprinnelig designet for rettshjelpsorganisasjoner og advokatfirmaer som automatiserer klientmottak og dokumentutforming, driver docassemble nå ekspertsystemer innenfor etterlevelse, offentlige tjenester og HR-arbeidsflyter. Selvhosting på en VPS holder sensitive intervjusvar, genererte dokumenter og klientdata på infrastruktur du kontrollerer, uten gebyrer per intervju eller per bruker.