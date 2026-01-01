Installer docassemble med ett klikk.
Ekspertsystem med åpen kildekode for veiledede intervjuer og automatisert dokumentgenerering bygget på Python, YAML og Markdown.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med docassemble
docassemble er en gratis, åpen kildekode-plattform for å bygge nettbaserte guidede intervjuer som samler informasjon fra sluttbrukere og setter sammen tilpassede dokumenter, kontrakter og skjemaer basert på svarene. Forfattere skriver intervjulogikk i YAML, dokumentmaler i Markdown eller DOCX, og utvider funksjonaliteten med Python — uten å måtte sette opp en tilpasset nettapplikasjon.
Opprinnelig designet for rettshjelpsorganisasjoner og advokatfirmaer som automatiserer klientmottak og dokumentutforming, driver docassemble nå ekspertsystemer innenfor etterlevelse, offentlige tjenester og HR-arbeidsflyter. Selvhosting på en VPS holder sensitive intervjusvar, genererte dokumenter og klientdata på infrastruktur du kontrollerer, uten gebyrer per intervju eller per bruker.
Viktige funksjoner i docassemble
Veiledede intervjuer
Bygg forgrenende spørsmålsflyter i YAML som samler brukerinput gjennom tilgjengelige, mobilvennlige web-skjemaer med betinget logikk.
Dokumentmontering
Generer utfylte DOCX-, PDF- og RTF-dokumenter fra intervjusvar ved hjelp av Markdown- eller Word-maler med automatisk formatering.
Python-utvidbarhet
Gå over til full Python når YAML ikke er nok — kall eksterne API-er, kjør beregninger eller integrer med eksisterende systemer.
Elektroniske signaturer
Innhent signaturer på berøringsskjermer og bygg dem inn i genererte dokumenter uten tredjeparts e-signaturtjenester.
Flerspråklig støtte
Lag ett intervju på flere språk med innebygde oversettelsesverktøy og stedstilpasset dato-, tall- og valutaformatering.
Innebygd lekeplass
Nettleserbasert utviklingsmiljø med kodeeditor, direktetesting og pakkehåndtering lar forfattere iterere uten en separat IDE.
Hvorfor kjøre docassemble på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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