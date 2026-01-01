draw.io (diagrams.net) er et gratis, åpen kildekode-diagramverktøy som millioner av ingeniører, arkitekter og forretningsanalytikere stoler på. Det støtter et bredt spekter av diagramtyper — flytskjemaer, UML-klassedigrammer, entitet-relasjonsdiagrammer, nettverks- og infrastrukturkart, BPMN-arbeidsflyter og mer — alt fra en polert nettleserbasert editor.

Selvhosting av draw.io på din egen VPS betyr at alle diagramdata forblir innenfor din infrastruktur. Ingen filer sendes til eksterne servere, noe som gjør det til standardvalget for team i regulerte bransjer eller de med strenge krav til datalagring. Docker-imaget er tilstandsløst og lettvektig, uten databaseavhengigheter.