Installer draw.io med ett klikk.
Gratis diagramapplikasjon med åpen kildekode for å lage flytdiagrammer, nettverksdiagrammer, UML og arkitekturvisualiseringer – fullt selvhostet.
Velg en VPS-plan for draw.io
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med draw.io
draw.io (diagrams.net) er et gratis, åpen kildekode-diagramverktøy som millioner av ingeniører, arkitekter og forretningsanalytikere stoler på. Det støtter et bredt spekter av diagramtyper — flytskjemaer, UML-klassedigrammer, entitet-relasjonsdiagrammer, nettverks- og infrastrukturkart, BPMN-arbeidsflyter og mer — alt fra en polert nettleserbasert editor.
Selvhosting av draw.io på din egen VPS betyr at alle diagramdata forblir innenfor din infrastruktur. Ingen filer sendes til eksterne servere, noe som gjør det til standardvalget for team i regulerte bransjer eller de med strenge krav til datalagring. Docker-imaget er tilstandsløst og lettvektig, uten databaseavhengigheter.
Viktige funksjoner i draw.io
Null eksterne avhengigheter
draw.io kjører som en enkelt tilstandsløs container uten behov for database — diagramdata forlater aldri serveren din.
Omfattende diagramstøtte
Opprett flytskjemaer, UML, ER-diagrammer, nettverkskart, BPMN-arbeidsflyter og rammeskisser fra én samlet editor.
Integrasjoner for skylagring
Koble sammen Google Drive, Microsoft OneDrive og GitLab for å lagre og versjonsstyre diagrammer sammen med dine eksisterende filer.
Serversideeksport
Eksporter diagrammer til PDF-, PNG-, SVG- og Visio (.vsdx)-formater direkte på serveren uten behandling på klientsiden.
Frakoblet redigeringsprogram
Fungerer helt offline ved å legge til
?offline=1 til URL-en — ideelt for luftisolerte eller begrensede miljøer.
Hvorfor kjøre draw.io på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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