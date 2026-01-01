Installer CockroachDB med ett klikk.
Distribuert SQL-database bygget for skybaserte applikasjoner som krever robusthet, konsistens og horisontal skalerbarhet.
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Hva du kan bygge med CockroachDB
CockroachDB er en distribuert SQL-database med åpen kildekode, designet for å overleve maskinvarefeil og regionale avbrudd uten å kompromittere konsistensen. Den bruker PostgreSQL-nettverksprotokollen, noe som betyr at eksisterende PostgreSQL-drivere og -verktøy fungerer uten kodeendringer, samtidig som den leverer automatisk sharding, geografisk partisjonering og replikering på tvers av flere regioner under panseret.
Distribusjon av CockroachDB på din egen VPS gir deg en produksjonsklar SQL-database med ACID-garantier, automatisk failover og en innebygd DB-konsoll for overvåking av klyngens tilstand – uten kostnaden eller kompleksiteten til administrerte skydatabasetjenester. Den er ideell for applikasjoner som krever null nedetid og sterke transaksjonsgarantier.
Viktige funksjoner i CockroachDB
PostgreSQL-kompatibilitet
CockroachDB snakker PostgreSQL-nettverksprotokollen, slik at enhver PostgreSQL-driver, ORM eller verktøy kobler til uten kodeendringer, noe som gjør migrering enkel.
Automatisk datareplikering
Data replikeres automatisk på tvers av noder med konfigurerbare replikeringsfaktorer, slik at klyngen fortsetter å betjene lese- og skriveoperasjoner selv når en node feiler.
Distribuerte ACID-transaksjoner
Full serialiserbar isolasjon sikrer at hver transaksjon er konsistent på tvers av alle noder, og eliminerer skitne lesninger og fantomskrivinger som er vanlig i eventuelt konsistente systemer.
Innebygd DB-konsoll
Det integrerte web-dashbordet gir sanntidsinnsikt i spørringsytelse, klyngestruktur, lagringsbruk og aktive spørringer uten eksterne overvåkingsverktøy.
Horisontal skalering
Legg til noder for å skalere kapasitet og gjennomstrømning lineært; CockroachDB rebalanserer data automatisk uten nedetid eller manuell inngripen.
Hvorfor kjøre CockroachDB på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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