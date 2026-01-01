CockroachDB er en distribuert SQL-database med åpen kildekode, designet for å overleve maskinvarefeil og regionale avbrudd uten å kompromittere konsistensen. Den bruker PostgreSQL-nettverksprotokollen, noe som betyr at eksisterende PostgreSQL-drivere og -verktøy fungerer uten kodeendringer, samtidig som den leverer automatisk sharding, geografisk partisjonering og replikering på tvers av flere regioner under panseret.

Distribusjon av CockroachDB på din egen VPS gir deg en produksjonsklar SQL-database med ACID-garantier, automatisk failover og en innebygd DB-konsoll for overvåking av klyngens tilstand – uten kostnaden eller kompleksiteten til administrerte skydatabasetjenester. Den er ideell for applikasjoner som krever null nedetid og sterke transaksjonsgarantier.