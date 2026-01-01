Rundeck er den åpen kildekode-runbook-automatiseringsmotoren som vedlikeholdes av PagerDuty. Den transformerer operasjonelle skript, ad-hoc-kommandoer og komplekse flertrinns-prosedyrer til versjonerte jobber som hvem som helst i teamet trygt kan kjøre fra et web-grensesnitt, API eller chat-integrasjon – uten å dele ut SSH-nøkler eller produksjonslegitimasjon.

Selv-hosting av Rundeck på din egen VPS holder jobbeskrivelser, utførelseshistorikk og nodeinventar under din kontroll. Drifts-, støtte- og vaktgående ingeniører får et enkelt, revidert sted for å utløse distribusjoner, starte tjenester på nytt, rotere nøkler og løse hendelser – noe som gjør stammebasert kunnskap om til gjenbrukbar, tillatelsesstyrt automatisering.