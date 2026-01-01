Installer Rundeck med ett klikk.
Automatisering av runbooks med åpen kildekode som gjør skript og arbeidsflyter om til selvbetjente operasjoner for ethvert team.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Rundeck
Rundeck er den åpen kildekode-runbook-automatiseringsmotoren som vedlikeholdes av PagerDuty. Den transformerer operasjonelle skript, ad-hoc-kommandoer og komplekse flertrinns-prosedyrer til versjonerte jobber som hvem som helst i teamet trygt kan kjøre fra et web-grensesnitt, API eller chat-integrasjon – uten å dele ut SSH-nøkler eller produksjonslegitimasjon.
Selv-hosting av Rundeck på din egen VPS holder jobbeskrivelser, utførelseshistorikk og nodeinventar under din kontroll. Drifts-, støtte- og vaktgående ingeniører får et enkelt, revidert sted for å utløse distribusjoner, starte tjenester på nytt, rotere nøkler og løse hendelser – noe som gjør stammebasert kunnskap om til gjenbrukbar, tillatelsesstyrt automatisering.
Viktige funksjoner i Rundeck
Selvbetjeningsjobber
Pakk inn skript og skallkommandoer som parameteriserte jobber slik at ikke-ingeniører trygt kan kjøre vanlige operasjonelle oppgaver fra et webgrensesnitt.
Rollebasert tilgang
Granulære ACL-retningslinjer kontrollerer hvem som kan lese, kjøre, redigere eller slette hver jobb, hvert prosjekt og hver node — perfekt for å delegere sikker tilgang.
Arbeidsflytorkestrering
Koble trinn sammen på tvers av hundrevis av eksterne noder med betinget logikk, feilhåndterere og parallell utførelse fra én enkelt arbeidsflyt.
Revisjon og utførselshistorikk
Hver jobbkjøring logges med fullstendig utdata, parametere og brukeren som utløste den, noe som gir deg en komplett operasjonell revisjonslogg.
API og webhooks
Utløs jobber fra CI/CD-pipelines, overvåkingsvarsler eller chatops med et komplett REST API, webhook-mottakere og CLI-klient.
Plugin-økosystem
Utvid Rundeck med innebygde og fellesskapsbaserte plugins for AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira og dusinvis av andre integrasjoner.
Hvorfor kjøre Rundeck på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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