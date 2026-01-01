Tududi er en selvhostet produktivitetsapplikasjon for å administrere oppgaver, prosjekter, områder og notater i en ren hierarkisk struktur. Den går utover grunnleggende gjøremålslister med en fullverdig motor for gjentakende oppgaver, CalDAV-synkronisering (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), Telegram-integrasjon for opprettelse av oppgaver og daglige sammendrag, og valgfri OIDC/SSO for teamdistribusjoner. Grensesnittet støtter 24 språk og mørke/lyse moduser.

Selvhosting av Tududi holder oppgavedataene dine fullstendig på din egen server – ingen abonnement, ingen datainnsamling og ingen tredjeparts tilgang til prosjektene og notatene dine. Fordi den kjører på SQLite, er det ingen separat databasetjeneste å administrere: én container, to volumer, og produktivitetsverktøyet ditt kjører bak HTTPS.