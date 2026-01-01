Rull ut Tududi med ett klikk.
Selvhostet oppgave- og prosjektstyringssystem med CalDAV-synkronisering, gjentakende oppgaver og OIDC-autentisering.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Tududi
Tududi er en selvhostet produktivitetsapplikasjon for å administrere oppgaver, prosjekter, områder og notater i en ren hierarkisk struktur. Den går utover grunnleggende gjøremålslister med en fullverdig motor for gjentakende oppgaver, CalDAV-synkronisering (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), Telegram-integrasjon for opprettelse av oppgaver og daglige sammendrag, og valgfri OIDC/SSO for teamdistribusjoner. Grensesnittet støtter 24 språk og mørke/lyse moduser.
Selvhosting av Tududi holder oppgavedataene dine fullstendig på din egen server – ingen abonnement, ingen datainnsamling og ingen tredjeparts tilgang til prosjektene og notatene dine. Fordi den kjører på SQLite, er det ingen separat databasetjeneste å administrere: én container, to volumer, og produktivitetsverktøyet ditt kjører bak HTTPS.
Viktige funksjoner i Tududi
Prosjekt- og områdehierarki
Organiser oppgaver i prosjekter, grupper prosjekter i områder, og følg fremdriften for underoppgaver – alt i et enkelt, oversiktlig grensesnitt.
CalDAV-synkronisering
Synkroniser oppgaver toveis med enhver CalDAV-kompatibel klient: tasks.org, Apple Påminnelser, Thunderbird og mer.
Gjentakende oppgavemotor
Planlegg oppgaver som gjentas daglig, ukentlig, månedlig eller etter egendefinerte mønstre med automatisk generering av fremtidige forekomster.
Telegram-integrasjon
Opprett oppgaver og motta daglige sammendrag via en Telegram-bot uten å åpne nettgrensesnittet.
OIDC- og SSO-støtte
Autentiser via Google, Okta, Keycloak, Azure AD eller en hvilken som helst OpenID Connect-leverandør for teamutrullinger.
Hvorfor kjøre Tududi på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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