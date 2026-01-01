Opptil 69 % rabatt for Hi.Events

Installer Hi.Events med ett klikk.

Åpen kildekode-plattform for arrangementhåndtering og billettering til konferanser, workshops og meetups.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Hi.Events med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Hi.Events

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Hi.Events

Hi.Events er en moderne åpen kildekode-plattform for arrangementsadministrasjon og billettsalg, bygget for arrangører som ønsker full kontroll over arrangementene sine uten å betale billettavgifter til kommersielle plattformer. Den håndterer hele arrangementslivssyklusen – fra publisering av arrangementssider og salg av billetter til innsjekking av deltakere og analyse av salg – alt fra et samlet dashbord.

Å selvhoste Hi.Events på din egen VPS holder deltakerdata, betalingskonfigurasjon og arrangementsinnhold under din kontroll. I stedet for å miste en prosentandel av hver billett til en SaaS-leverandør, betaler du en fast VPS-kostnad uavhengig av hvor mange billetter du selger, og du kan tilpasse plattformen til å matche merkevaren din.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Hi.Events

Tilpassbare arrangementssider

Bygg merkevaretilpassede arrangementssider med egendefinerte domener, dine egne logoer og skreddersydde forsideoppsett som passer din organisasjon.

Stripe Billettsalg

Selg betalte og gratis billetter med innebygd Stripe-integrasjon, kampanjekoder, kapasitetsgrenser og trinnvise prisregler.

QR-innsjekking

Valider deltakere ved døren ved hjelp av QR-kodede billetter og et innebygd innsjekkingsgrensesnitt designet for ansatte på mobile enheter.

Ordrehåndtering

Spor bestillinger, utsted refusjoner, send billetter på nytt og eksporter deltakerlister for utskrift av adgangskort eller oppfølging etter arrangementet.

Salgsanalyse

Overvåk billettsalg, inntekter og fremmøtetrender i sanntid med innebygde dashbord og rapportering per arrangement.

REST API og Webhooks

Integrer Hi.Events med CRM-systemer, e-postlister eller tilpassede arbeidsflyter via et dokumentert REST API og webhook-system.

Hvorfor kjøre Hi.Events på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
Kom i gang
Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

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