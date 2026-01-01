Installer Hi.Events med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for arrangementhåndtering og billettering til konferanser, workshops og meetups.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Hi.Events
Hi.Events er en moderne åpen kildekode-plattform for arrangementsadministrasjon og billettsalg, bygget for arrangører som ønsker full kontroll over arrangementene sine uten å betale billettavgifter til kommersielle plattformer. Den håndterer hele arrangementslivssyklusen – fra publisering av arrangementssider og salg av billetter til innsjekking av deltakere og analyse av salg – alt fra et samlet dashbord.
Å selvhoste Hi.Events på din egen VPS holder deltakerdata, betalingskonfigurasjon og arrangementsinnhold under din kontroll. I stedet for å miste en prosentandel av hver billett til en SaaS-leverandør, betaler du en fast VPS-kostnad uavhengig av hvor mange billetter du selger, og du kan tilpasse plattformen til å matche merkevaren din.
Viktige funksjoner i Hi.Events
Tilpassbare arrangementssider
Bygg merkevaretilpassede arrangementssider med egendefinerte domener, dine egne logoer og skreddersydde forsideoppsett som passer din organisasjon.
Stripe Billettsalg
Selg betalte og gratis billetter med innebygd Stripe-integrasjon, kampanjekoder, kapasitetsgrenser og trinnvise prisregler.
QR-innsjekking
Valider deltakere ved døren ved hjelp av QR-kodede billetter og et innebygd innsjekkingsgrensesnitt designet for ansatte på mobile enheter.
Ordrehåndtering
Spor bestillinger, utsted refusjoner, send billetter på nytt og eksporter deltakerlister for utskrift av adgangskort eller oppfølging etter arrangementet.
Salgsanalyse
Overvåk billettsalg, inntekter og fremmøtetrender i sanntid med innebygde dashbord og rapportering per arrangement.
REST API og Webhooks
Integrer Hi.Events med CRM-systemer, e-postlister eller tilpassede arbeidsflyter via et dokumentert REST API og webhook-system.
Hvorfor kjøre Hi.Events på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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