Hi.Events er en moderne åpen kildekode-plattform for arrangementsadministrasjon og billettsalg, bygget for arrangører som ønsker full kontroll over arrangementene sine uten å betale billettavgifter til kommersielle plattformer. Den håndterer hele arrangementslivssyklusen – fra publisering av arrangementssider og salg av billetter til innsjekking av deltakere og analyse av salg – alt fra et samlet dashbord.

Å selvhoste Hi.Events på din egen VPS holder deltakerdata, betalingskonfigurasjon og arrangementsinnhold under din kontroll. I stedet for å miste en prosentandel av hver billett til en SaaS-leverandør, betaler du en fast VPS-kostnad uavhengig av hvor mange billetter du selger, og du kan tilpasse plattformen til å matche merkevaren din.