MySQL er verdens mest brukte relasjonsdatabase med åpen kildekode, betrodd som datalaget bak utallige nettsteder, SaaS-produkter og forretningsapplikasjoner. Den kombinerer full ACID-kompatibilitet gjennom InnoDB-lagringsmotoren med velprøvd replikering, en moden SQL-dialekt og bred driverstøtte på tvers av alle store programmeringsspråk, slik at appene og rammeverkene du allerede bruker, kobles til den uten endringer.

Å kjøre MySQL på din egen VPS gir deg dedikert CPU, minne og disk for spørringene dine, full kontroll over konfigurasjon og justering, og en enkelt delt databaseserver for alle applikasjonene dine — uten de tilbakevendende avgiftene og ressursbegrensningene til administrerte databasetjenester.