Installer MySQL med ett-klikks installasjon.
Verdens mest populære relasjonsdatabase med åpen kildekode, som driver nettapper og plattformer overalt.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med MySQL
MySQL er verdens mest brukte relasjonsdatabase med åpen kildekode, betrodd som datalaget bak utallige nettsteder, SaaS-produkter og forretningsapplikasjoner. Den kombinerer full ACID-kompatibilitet gjennom InnoDB-lagringsmotoren med velprøvd replikering, en moden SQL-dialekt og bred driverstøtte på tvers av alle store programmeringsspråk, slik at appene og rammeverkene du allerede bruker, kobles til den uten endringer.
Å kjøre MySQL på din egen VPS gir deg dedikert CPU, minne og disk for spørringene dine, full kontroll over konfigurasjon og justering, og en enkelt delt databaseserver for alle applikasjonene dine — uten de tilbakevendende avgiftene og ressursbegrensningene til administrerte databasetjenester.
Viktige funksjoner i MySQL
ACID-transaksjoner
InnoDB-motoren tilbyr fullt atomiske, konsistente, isolerte og varige transaksjoner, som holder dataene dine korrekte under samtidige skriveoperasjoner og krasj.
Bredt økosystem
Innebygde drivere for PHP, Python, Java, Node.js, Go og mer betyr at nesten alle rammeverk og verktøy kobler seg til MySQL rett ut av esken.
Replikering og skalering
Innebygd kildereplika og grupperplikering lar deg skalere lesetilgang og bygge topologier med høy tilgjengelighet etter hvert som arbeidsbelastningen din øker.
Støtte for JSON-dokumenter
En innebygd JSON-datatype med indeksering lar deg lagre fleksible dokumentdata ved siden av relasjonstabeller i en enkelt database.
Robust SQL-motor
Vindusfunksjoner, CTE-er og en kostnadsbasert optimalisator leverer rask, uttrykksfull spørring for alt fra enkle oppslag til kompleks analyse.
Hvorfor kjøre MySQL på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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