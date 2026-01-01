Installer Drizzle Gateway med ett klikk.
Selvhostet databaseadministrasjonsstudio bygget på Drizzle ORM-økosystemet med visuell spørringsbygging og støtte for flere databaser.
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Hva du kan bygge med Drizzle Gateway
Drizzle Gateway er en forbedret, selvhostet versjon av Drizzle Studio som gir utviklere og databaseadministratorer et omfattende nettbasert grensesnitt for å administrere databasene sine. Bygget på Drizzle ORM-økosystemet, leverer det avansert spørringsbygging, sanntids skjemavisualisering og migrasjonsadministrasjon i ett enkelt verktøy tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser.
Applikasjonen støtter flere samtidige databasetilkoblinger, noe som gjør den til et sentralisert knutepunkt for team som jobber på tvers av utviklings-, staging- og produksjonsmiljøer. Hovedpassordbeskyttelse sikrer tilgang, mens vedvarende lagring holder alle tilkoblingskonfigurasjoner og lagrede spørringer intakte over omstarter. Selvhosting sikrer at sensitive databaselegitimasjoner aldri forlater infrastrukturen din.
Viktige funksjoner i Drizzle Gateway
Visuell spørringsbygger
Konstruer og utfør databaseforespørsler gjennom et intuitivt grensesnitt med typesikkerhet — ingen rå SQL er nødvendig for vanlige operasjoner.
Skjemavisualisering
Se databasestrukturen og relasjonene dine i et visuelt diagram i sanntid som oppdateres når du gjør skjemaendringer.
Tilkoblinger til flere databaser
Administrer tilkoblinger til flere databaser samtidig, bytt mellom miljøer uten å forlate grensesnittet.
Migrasjonshåndtering
Generer, forhåndsvis og bruk skjemaendringer direkte fra brukergrensesnittet, og hold databaseutviklingen din organisert og sporbar.
Hovedpassordvern
Sikrer tilgang til alle databasetilkoblinger bak ett enkelt hovedpassord, og holder legitimasjonen trygg på din VPS.
Hvorfor kjøre Drizzle Gateway på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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