Drizzle Gateway er en forbedret, selvhostet versjon av Drizzle Studio som gir utviklere og databaseadministratorer et omfattende nettbasert grensesnitt for å administrere databasene sine. Bygget på Drizzle ORM-økosystemet, leverer det avansert spørringsbygging, sanntids skjemavisualisering og migrasjonsadministrasjon i ett enkelt verktøy tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser.

Applikasjonen støtter flere samtidige databasetilkoblinger, noe som gjør den til et sentralisert knutepunkt for team som jobber på tvers av utviklings-, staging- og produksjonsmiljøer. Hovedpassordbeskyttelse sikrer tilgang, mens vedvarende lagring holder alle tilkoblingskonfigurasjoner og lagrede spørringer intakte over omstarter. Selvhosting sikrer at sensitive databaselegitimasjoner aldri forlater infrastrukturen din.