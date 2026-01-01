PhotoPrism er en personvernfokusert plattform for bildeadministrasjon som bruker kunstig intelligens til automatisk å klassifisere, tagge og søke i hele bildesamlingen din. Ansiktsgjenkjenning, objektdeteksjon og stedsbasert organisering fungerer lokalt på serveren din — bildene dine forlater aldri maskinvaren din.

Selvhosting av PhotoPrism på din VPS gir deg et kraftig alternativ til Google Photos og iCloud som skalerer til millioner av bilder, støtter RAW-filer og 4K-video, og holder hvert minne under din fulle kontroll uten lagringsbegrensninger pålagt av en tredjeparts abonnementplan.