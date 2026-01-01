Installer PhotoPrism med én-klikks installasjon.
AI-drevet applikasjon for fotobehandling som automatisk organiserer, tagger og søker i fotobiblioteket ditt uten å laste opp til tredjeparts nettskyer.
Velg en VPS-plan for PhotoPrism
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med PhotoPrism
PhotoPrism er en personvernfokusert plattform for bildeadministrasjon som bruker kunstig intelligens til automatisk å klassifisere, tagge og søke i hele bildesamlingen din. Ansiktsgjenkjenning, objektdeteksjon og stedsbasert organisering fungerer lokalt på serveren din — bildene dine forlater aldri maskinvaren din.
Selvhosting av PhotoPrism på din VPS gir deg et kraftig alternativ til Google Photos og iCloud som skalerer til millioner av bilder, støtter RAW-filer og 4K-video, og holder hvert minne under din fulle kontroll uten lagringsbegrensninger pålagt av en tredjeparts abonnementplan.
Viktige funksjoner i PhotoPrism
AI-drevet merking
Klassifiserer bilder automatisk etter motiv, scene og objekter ved hjelp av maskinlæring på enheten — ingen skybehandling er nødvendig.
Ansiktsgjenkjenning
Grupperer bilder etter personene i dem slik at du umiddelbart kan finne hvert bilde av et familiemedlem eller en venn i hele biblioteket ditt.
Kraftig søk
Finn bilder med naturlige språkspørringer som "strand solnedgang" eller filtrer etter dato, kamera, sted og automatisk oppdagede etiketter samtidig.
RAW og videostøtte
Håndterer RAW-filer fra profesjonelle kameraer, HEIF fra iPhones og 4K-video med automatisk transkoding for avspilling i nettleser.
Sted og Kartvisning
Plasserer geomerkede bilder på et interaktivt kart og grupperer dem automatisk etter sted for geografisk navigering.
Hvorfor kjøre PhotoPrism på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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