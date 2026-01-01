Warracker er en garantisporingsapplikasjon med åpen kildekode som sentraliserer alle dine produktgarantier, kjøpsdokumenter og kravhistorikk i et enkelt selvhostet dashbord. I stedet for å lete gjennom e-posttråder, arkivskap eller regneark, får du en søkbar database med utløpsvarsler, dokumentlagring og flerbrukertilgang for team og husholdninger.

Selvhosting av Warracker på din egen VPS betyr at dine kjøpskvitteringer, fakturaskanninger og produktserienumre forblir på infrastruktur du kontrollerer. Med proaktive e-post- og push-varsler via Apprise, mottar du forhåndsvarsler før garantier utløper, slik at du kan handle mens dekningen fortsatt gjelder.