Installer Warracker med ett klikk.
Selvhostet garantistyringssystem for sporing av produktgarantier, kvitteringer og krav på ett sted.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Warracker
Warracker er en garantisporingsapplikasjon med åpen kildekode som sentraliserer alle dine produktgarantier, kjøpsdokumenter og kravhistorikk i et enkelt selvhostet dashbord. I stedet for å lete gjennom e-posttråder, arkivskap eller regneark, får du en søkbar database med utløpsvarsler, dokumentlagring og flerbrukertilgang for team og husholdninger.
Selvhosting av Warracker på din egen VPS betyr at dine kjøpskvitteringer, fakturaskanninger og produktserienumre forblir på infrastruktur du kontrollerer. Med proaktive e-post- og push-varsler via Apprise, mottar du forhåndsvarsler før garantier utløper, slik at du kan handle mens dekningen fortsatt gjelder.
Viktige funksjoner i Warracker
Varsler om garantiutløp
Motta e-post og push-varsler via over 100 tjenester inkludert Telegram, Slack og Discord før garantier utløper.
Dokumentlagring
Last opp og legg ved kvitteringer, fakturaer og manualer direkte til hver garantioppføring for umiddelbar henting ved behov.
Sporing av kravlivssyklus
Administrer garantikrav fra start til slutt med statusoppdateringer og full oversikt gjennom hele kravprosessen.
Avansert søk og filtrering
Finn enhver garanti umiddelbart etter produktnavn, serienummer, leverandør eller egendefinerte tagger i hele katalogen din.
Flerbrukertilgang
Del garantiregistre på tvers av et team eller en husholdning med rollebaserte tillatelser og administrative styringskontroller.
CSV-import og -eksport
Migrer eksisterende garantiregistre fra regneark via CSV-import og eksporter dataene dine når som helst for full portabilitet.
Hvorfor kjøre Warracker på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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