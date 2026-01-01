Installer wger med ett-klikks installasjon.
Selvhostet trenings- og aktivitetssporer med treningsdatabase, kostholdsregistrering og vektsporing for idrettsutøvere og trenere.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med wger
wger er en åpen kildekode-applikasjon for trenings- og aktivitetssporing som kombinerer en omfattende treningsdatabase, strukturert treningsplanlegging, ernæringssporing og kroppsvektsovervåking i én selvhostet Django-applikasjon. Den leveres med en fellesskaps-kurert katalog med tusenvis av øvelser med beskrivelser, målmuskler og demonstrasjonsbilder, og den kan kobles til native iOS- og Android-mobilapper slik at idrettsutøvere kan logge treningsøkter og måltider fra treningsstudioet.
Ved å selvhoste wger på din VPS holdes personlige treningsdata – treningsøkter, kroppsmålinger, matlogger og fremdriftsdiagrammer – på infrastruktur du kontrollerer, i stedet for å bli overlevert til en trenings-SaaS. Plattformen støtter flere brukere med private kontoer, valgfri gjestpålogging for prøvebruk, og et omfattende REST API for tilpassede dashbord eller tredjeparts app-integrasjoner.
Viktige funksjoner i wger
Øvelsesdatabase
Tusenvis av øvelser kuratert av fellesskapet, med beskrivelser, målmuskelgrupper og demonstrasjonsbilder, synkronisert fra den oppstrøms wger.de-katalogen.
Treningsplanlegging
Bygg strukturerte rutiner med sett, repetisjoner, vekter og hvileperioder, og spor deretter fremgang fra økt til økt med diagrammer.
Kostholdsregistrering
Planlegg måltider mot makro- og kalori-mål med en søkbar matdatabase, daglige måltidslogger og generering av handleliste.
Kroppsvektregistrering
Loggfør kroppsvekt, målinger og fremdriftsbilder over tid med trenddiagrammer som fremhever langsiktige endringer.
Native mobilapper
Gratis iOS- og Android-følgeapper kobles til din selvhostede instans for logging i treningsstudio uten en nettleser.
Flerbruker med API
Brukerbaserte kontoer med valgfri gjestpålogging pluss et omfattende REST API for tilpassede dashbord, integrasjoner og veiledningsverktøy.
Hvorfor kjøre wger på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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