wger er en åpen kildekode-applikasjon for trenings- og aktivitetssporing som kombinerer en omfattende treningsdatabase, strukturert treningsplanlegging, ernæringssporing og kroppsvektsovervåking i én selvhostet Django-applikasjon. Den leveres med en fellesskaps-kurert katalog med tusenvis av øvelser med beskrivelser, målmuskler og demonstrasjonsbilder, og den kan kobles til native iOS- og Android-mobilapper slik at idrettsutøvere kan logge treningsøkter og måltider fra treningsstudioet.

Ved å selvhoste wger på din VPS holdes personlige treningsdata – treningsøkter, kroppsmålinger, matlogger og fremdriftsdiagrammer – på infrastruktur du kontrollerer, i stedet for å bli overlevert til en trenings-SaaS. Plattformen støtter flere brukere med private kontoer, valgfri gjestpålogging for prøvebruk, og et omfattende REST API for tilpassede dashbord eller tredjeparts app-integrasjoner.